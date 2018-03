Commander: Fatalis – The Unbroken Circle erscheint am 13. April!

Das neue Album der Münchner Death Metal Urgesteine Commander mit dem Titel „Fatalis (The Unbroken Circle)“ erscheint am 13. April über Black Sunset / MDD.

Euch erwarten 9 derbe Kracher, welche im November letzten Jahres im Temple Of Harmony von Patrick W. Engel gemixt und gemastert wurden. Zugleich gibts anbei einen ersten Blick aufs Coverartwork, welches von Remy Cooper (Headsplit Design) stammt, welcher sich auch schon für Arbeiten für Kreator, Cryptopsy, Arch Enemy u.a. verantwortlich zeigt. Fast 10 Jahre nach ihrem letzten Output „The Enemys We Create“ melden sich Commander damit eindrucksvoll an der Tonträgerfront zurück und haben mit „Fatalis“ einen mehr als würdigen Nachfolger eingehämmert!

Web: www.commander-metal.eu

Facebook: www.facebook.com/commandermetalmunich

