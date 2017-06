Conjuring Fate – Offizielles Video Trust No One

Conjuring Fate haben ein neues Video zu Trust In One veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Valley Of Shadows enthalten, welches am 09. Juni 2017 über Pure Steel Records erscheinen wird.

Nach ihrer viel erwarteten 2014er EP House on Haunted Hill legen Conjuring Fate mit dem Album Valley of Shadows schlagkräftig nach. Elf Power und Heavy Metal-Songs lassen das Bangerherz höherschlagen und wer nach dem bedrohlichen Intro beim Opener Our Darkest Days nicht mit der Nackenmuskulatur zuckt, dem ist nicht mehr zu helfen.

Die Heavy Metal-Band aus Nordirland bietet auf ihrem ersten Longplayer erneut eine kraftvolle Mischung aus Iron Maiden, Diamond Head und Helloween und führt die Richtung fort, die auf ihrer EP bereits angedeutet wurde – mit einem kleinen Unterschied: Die Songs sind ausgefeilter, gehen noch besser ins Ohr und die klare Produktion lässt jedes Detail der facettenreichen Songs zur Geltung kommen.

Der Song bietet einen guten Eindruck des Sounds von Conjuring Fate, der zwar ein schön old schooliges Feeling transportiert, ohne altbacken zu sein. Check it out!

Line-Up:

Tommy Daly – vocals

Phil Horner – guitars

Karl Gibson – guitars

Steve Legear – bass

Bogdan Walczak – drums

