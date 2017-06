Es ist soweit! Wir erweitern unsere US-Repräsentanz mit Frontsirene Bob Mitchell (Savior From Anger, ex-Attacker, ex-Sleepy Hollow etc.).

Bob ist nicht nur ein fantastischer Sänger und guter Freund, er ist auch ein Spezialist auf dem US-amerikanischen Musikmarkt.

Mit seiner jahrzehntelangen Bühnenpräsenz bringt er wertvolle Erfahrungen mit, die für das weitere Wachstum von Pure Steel Records in einem schwierigen internationalen Umfeld von Vorteil sein werden.

