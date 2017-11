CORONATUS werden am 8. Dezember ihr neues Album „Secrets Of Nature“ bei Massacre Records veröffentlichen.

Hier kann man sich nun die Single „Mountain Sky“ anhören:

CORONATUS präsentieren ihr erstes Konzeptalbum, auf dem sich alles ums Thema Naturmystik dreht. Sopranistin Carmen Lorch wird von der Rockstimme von Mareike Makosch (Illuminate, Sister Zero) sowie Sopranistin Gaby Koss (ex-Haggard, Cantus Lunaris) unterstützt, während Teddy Möhrke (Tales Of Nebelheim) die männlichen Gesangsparts beisteuert.

Das neue Album wurde von Markus Stock im Klangschmiede Studio E gemischt und gemastert. Für das Coverartwork ist abermals Jan Yrlund / Darkgrove Design verantwortlich.

CORONATUS‘ neues Album „Secrets Of Nature“ wird auch als limitiertes Digipak mit Bonus CD erhältlich sein, auf der alle Songs nochmals als Instrumentalversion inklusive Orchester- und Chorparts enthalten sind. Hier kann man das Album vorbestellen: https://massacre.lnk.to/secretsofnature

Tracklist

1. Howling Wind

2. Mountain Sky

3. The Hunter

4. Sleigh Ride To Asgard

5. Die See

6. The Little People Of Iceland

7. Dance Of The Satyr

8. Tränen Des Himmels

9. Herr Mannelig

Digipak Bonus CD = Orchestral versions of all songs

