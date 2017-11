Elysian Gates - Crossroads

Fazit: Die sechs Musikerinnen und Musiker zeigen solide Kompositionen und authentische Musikalität. Der Gesang von Noemie Leer wirkt ehrlich und glaubhaft ohne zu viel zu wollen. Natürlich sind Einflüsse der „großen Namen“ dieses Genres nicht von der Hand zu weisen, dennoch sollte die Scheibe Liebhaber dieses Genres ansprechen. Im Großen und Ganzen ist Crossroads eine gut produzierte Platte, mit gutem Songwriting und einigen Details. Allerdings liegt hier auch die Krux, denn das Ganze kommt zu glatt daher. Das Besondere bleibt aus, trotz der vielen Bemühungen und abwechslungsreichen Teilen. Hier wäre weniger sehr viel mehr gewesen und so bleibt es bei „einmal reinhören“.



Anspieltipps: Whispering Premonition und Far From Home