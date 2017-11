Corrosion of Conformity: sprechen in neuem Videoblog über ihre „Rückkehr“; »No Cross No Crown« erscheint im Januar

Corrosion of Conformity: sprechen in neuem Videoblog über ihre „Rückkehr“; »No Cross No Crown« erscheint im Januar

Corrosion of Conformity werden ihr langerwartetes neues Album No Cross No Crown am 12. Januar weltweit via Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen. Die Platte ist die erste mit Pepper Keenan seit über einem Jahrzehnt.

Anlässlich dieses Releases zeigt die Band heute den ersten Teil einer Blog-Serie. In diesem sprechen Corrosion of Conformity darüber, wie es sich anfühlt, „wieder da zu sein.“ Schaut Euch das Video an.

Wenn Ihr die erste Single, Cast The First Stone, noch nicht gehört habt, könnt Ihr dies hier tun.

No Cross No Crown wird am 12. Januar 2018 weltweit via Nuclear Blast Entertainment auf CD, digital und auf Vinyl veröffentlicht. Alle Varianten gibt es hier.

Bestellt No Cross No Crown digital vor, um Cast The First Stone sofort zu erhalten oder streamt den Track.

Der Song ist auch in der NB Novelties Playlist zu finden.

No Cross No Crown– Tracklist:

01. Novus Deus

02. The Luddite

03. Cast The First Stone

04. No Cross

05. Wolf Named Crow

06. Little Man

07. Matre’s Diem

08. Forgive Me

09. Nothing Left To Say

10. Sacred Isolation

11. Old Disaster

12. E.L.M.

13. No Cross No Crown

14. A Quest To Believe (A Call To The Void)

15. Son And Daughter

Mit No Cross No Crown kehren Corrosion of Conformity mit einem Album zurück, das einen glauben lässt, dass zwischen In The Arms Of God (2005) und heute keine Zeit vergangen sei. No Cross No Crown wurde mit Langzeit-Produzent John Custer in North Carolina aufgenommen. Dabei haben sich die etwa 40 Studiotage für Corrosion of Conformity über ein ganzes Jahr verteilt. Einige der neuen Tracks hätten locker auch auf Wiseblood oder Deliverance, zwei ihrer meistgeschätzten Platten, vertreten sein können. Hier treffen Stampfer wie The Luddite, Little Man und Forgive Me auf melancholische Gitarren-Zwischenspiele wie No Cross, Matre’s Diem und Sacred Isolation – wie es einst Sabbath in den 70ern gemacht haben. „Wir haben auf Deliverance damit begonnen“, stellt Keenan klar. „Ich habe meine eigene Theorie dazu aufgestellt: Wenn du ein Album fließen lassen willst, musst du es hin und wieder ein bisschen unterbrechen. Wenn du eine Verschnaufpause brauchst, schreibe ein Interlude. Ich liebe diese sanften Stücke, um alles andere einfach auszusperren. So erhalten die jeweils nächsten Songs eine noch härtere Wirkung.“

No Cross No Crown ist definitiv ein Beweis für Corrosion of Conformitys meisterliche Fähigkeiten. „Corrosion of Conformity und die vorherigen Alben, die ich mit ihnen gemacht habe, sind nicht einfach weg“, merkt Keenan an. „Es ist eine Ehre, endlich zurück zu sein und die Möglichkeit geboten zu bekommen, es nochmal richtig anzugehen, anstatt irgendein Reunion-Ding durchzuzuziehen. Noch bevor wir die Scheibe geschrieben haben, waren wir ein Jahr auf Tour und haben gesehen, dass das Interesse vorhanden ist, und dass es eine Lücke gibt, die wir füllen können. Das ist vom ersten Tag an Corrosion of Conformitys Plan gewesen. Wir scheuchen niemanden auf und werden uns nicht irgendwelchen Trends anschließen. Corrosion of Conformity bleibt Corrosion of Conformity.“

Bereits vor der Veröffentlichung von No Cross No Crown werden sich Corrosion of Conformity mit Black Label Society auf große Tour durch Nordamerika begeben. Diese beginnt am 27. Dezember 2017 in Denver, Colorado und macht in über 40 Städten Halt, ehe sie am 27. Februar 2018 zu Ende gehen wird. Als weitere Supports sind EyeHateGod und Red Fang bestätigt. Den exakten Tourplan gibt es unten.

w/ Black Label Society, EyeHateGod

27.12. USA Denver, CO – Ogden Theatre*

29.12. USA Sioux City, IA – Anthem at Hard Rock Hotel & Casino

30.12. USA Kansas City, MO – Uptown Theater

31.12. USA Sauget, IL – Pop’s Nightclub

—

02.01. USA Omaha, NE – Sokol Auditorium

03.01. USA Chicago, IL – House of Blues

04.01. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room at Old National Centre

05.01. USA Detroit, MI – The Fillmore

07.01. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

08.01. CDN Montreal, QC – M Telus

09.01. CDN Toronto, ON – Rebel

10.01. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

12.01. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

13.01. USA Dallas, TX – Bomb Factory

14.01. USA Austin, TX – Emo’s

15.01. USA Houston, TX – House of Blues

17.01. USA New Orleans, LA – House of Blues

18.01. USA Nashville, TN – Marathon Music Works

19.01. USA Cincinnati, OH – Bogart’s

20.01. USA Atlanta, GA – Center Stage

*ohne EyeHateGod

w/ Black Label Society, Red Fang

26.01. USA St. Petersburg, FL – Jannus Live

27.01. USA Myrtle Beach, SC – House of Blues

28.01. USA Raleigh, NC – The Ritz

29.01. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

31.01. USA New York, NY – PlayStation Theater

01.02. USA Worcester, MA – The Palladium

02.02. USA Portland, ME – Aura

03.02. USA Philadelphia, PA – Electric Factory

05.02. USA Buffalo, NY – Town Ballroom

06.02. USA Akron, OH – The Goodyear Theater at East End

07.02. USA Pittsburgh, PA – Stage AE

08.02. USA Milwaukee, WI – Eagles Ballroom Club Stage

09.02. USA St. Paul, MN – Myth Live

w/ Black Label Society, EyeHateGod

11.02. CDN Saskatoon, SK – O’Brians Event Centre

12.02. CDN Edmonton, AB – The Ranch Roadhouse

14.02. CDN Vancouver, BC – Commodore Ballroom

16.02 CDN Grande Prairie, AB – Bowes Event Center at Revolution Place

17.02. CDN Calgary, AB – MacEwan Hall

19.02. USA Seattle, WA – Showbox SoDo

20.02. USA Portland, OR – Roseland Theater

21.02. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

23.02. USA Las Vegas, NV – House of Blues

24.02. USA Tempe, AZ – The Marquee

25.02. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

27.02. USA Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

Corrosion of Conformity sind:

Pepper Keenan | Gesang, Gitarre

Woodroe Weatherman | Gitarre

Mike Dean | Bass, Gesang

Reed Mullin | Schlagzeug, Gesang

