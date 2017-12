Zm sechsten Teil des „runden Tischs“ mit J. Bennett sprechen Corrosion of Conformity über die bisherigen Fan- und Pressereaktionen zu No Cross No Crown.

Zu sehen gibt es diesen auf dem Nuclear Blast-YouTube-Kanal:



Mehr zu No Cross No Crown:

Wolf Named Crow OFFIZIELLES MUSIKVIDEO

Cast The First Stone OFFIZIELLER TRACK

Trailer I: https://www.youtube.com/watch?v=9sAohOeCqXE

Trailer II: https://www.youtube.com/watch?v=66XqhE2MLJk

Trailer III: https://www.youtube.com/watch?v=Iw8h6KS-NHY

Trailer IV: https://www.youtube.com/watch?v=XXEc2SX66Bo

Corrosion of Conformitys No Cross No Crown wird am 12. Januar 2018 weltweit via Nuclear Blast Entertainment auf CD, digital und auf Vinyl veröffentlicht. Alle Varianten gibt es hier.

Bestellt No Cross No Crown digital vor, um Cast The First Stone sofort zu erhalten oder streamt den Track.

Der Song ist auch in der NB Novelties Playlist zu finden.

In dem euphorischen 4/5-Review schwärmt Team Rock: „Diese Motherfucker sind seit Ewigkeiten dabei und haben gerade ihr bestes Album seit 20 Jahren abgeliefert!“ Auch Metal Insiders ersten Reaktionen auf No Cross No Crown fielen sehr positiv aus: Sie lobten eine „beeindruckend komponierte, von Herzen kommende Blues-inspirierte Platte“, und führten fort: „Die neueste CD von C.O.C. ist als eine Verschmelzung verschiedener neuer Einflüsse und bleibt dennoch den Bandwurzeln treu. Die Jungs trafen den Nagel einfach auf den Kopf!“. My Global Mind schrieb: „Es ist klar, dass die zwölfjährige Abwesenheit [von Pepper Keenan] die Durchschlagkraft der Band nicht verringert hat. Sie sind stärker als je zuvor, und scheinen genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben.“ PureGrainAudio merkt an, dass „No Cross No Crown herausragend ist“, während Metal Wani das Album als „essentielle Scheibe“ bezeichnet.

Corrosion of Conformity starten heute ihre große Nordamerika Tour mit Black Label Society. Die Reise beginnt am 27. Dezember 2017 in Denver, Colorado und macht in über 40 Städten Halt, ehe sie am 27. Februar 2018 zu Ende gehen wird. Als weitere Supports sind EyeHateGod und Red Fang bestätigt. Den exakten Tourplan gibt es unten.

w/ Black Label Society, EyeHateGod

27.12. USA Denver, CO – Ogden Theatre*

29.12. USA Sioux City, IA – Anthem at Hard Rock Hotel & Casino

30.12. USA Kansas City, MO – Uptown Theater

31.12. USA Sauget, IL – Pop’s Nightclub

—

02.01. USA Omaha, NE – Sokol Auditorium

03.01. USA Chicago, IL – House of Blues

04.01. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room at Old National Centre

05.01. USA Detroit, MI – The Fillmore

07.01. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

08.01. CDN Montreal, QC – M Telus

09.01. CDN Toronto, ON – Rebel

10.01. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

12.01. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

13.01. USA Dallas, TX – Bomb Factory

14.01. USA Austin, TX – Emo’s

15.01. USA Houston, TX – House of Blues

17.01. USA New Orleans, LA – House of Blues

18.01. USA Nashville, TN – Marathon Music Works

19.01. USA Cincinnati, OH – Bogart’s

20.01. USA Atlanta, GA – Center Stage

*ohne EyeHateGod

w/ Black Label Society, Red Fang

26.01. USA St. Petersburg, FL – Jannus Live

27.01. USA Myrtle Beach, SC – House of Blues

28.01. USA Raleigh, NC – The Ritz

29.01. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

31.01. USA New York, NY – PlayStation Theater

01.02. USA Worcester, MA – The Palladium

02.02. USA Portland, ME – Aura

03.02. USA Philadelphia, PA – Electric Factory

05.02. USA Buffalo, NY – Town Ballroom

06.02. USA Akron, OH – The Goodyear Theater at East End

07.02. USA Pittsburgh, PA – Stage AE

08.02. USA Milwaukee, WI – Eagles Ballroom Club Stage

09.02. USA St. Paul, MN – Myth Live

w/ Black Label Society, EyeHateGod

11.02. CDN Saskatoon, SK – O’Brians Event Centre

12.02. CDN Edmonton, AB – The Ranch Roadhouse

14.02. CDN Vancouver, BC – Commodore Ballroom

16.02 CDN Grande Prairie, AB – Bowes Event Center at Revolution Place

17.02. CDN Calgary, AB – MacEwan Hall

19.02. USA Seattle, WA – Showbox SoDo

20.02. USA Portland, OR – Roseland Theater

21.02. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

23.02. USA Las Vegas, NV – House of Blues

24.02. USA Tempe, AZ – The Marquee

25.02. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

27.02. USA Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

21. – 23.06. DK Kopenhagen – Copenhel

Corrosion of Conformity sind:

Pepper Keenan | Gesang, Gitarre

Woodroe Weatherman | Gitarre

Mike Dean | Bass, Gesang

Reed Mullin | Schlagzeug, Gesang

