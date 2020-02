Corrosive: Veröffentlichen „God Gives“ Videoclip

Die deutschen Death Metaller von Corrosive haben mit God Gives einen Videoclip von ihrem aktuellen und im letzten Jahr erschienenen Album Nourished By Blood veröffentlicht. Der Silberling, der weltweit äußerst positive Resonanzen erhielt ist nach wie vor überall dort erhältlich, wo es gute Musik gibt.

Wer das Quintett schon immer mal live erleben wollte hat am 06.03.2020 in Marburg und am 24./25.04.2020 in Berlin beim Ear Demolition Festival 2020 im Blackland Gelegenheit! Den Videoclip zu God Gives gibt es ab sofort im MDD YouTube Kanal!

// Live //

6. März – Marburg/Wagonhalle (MaNo Musikfestival)

24./25. April – Berlin/Blackland (Ear Demolition Festival)

// orders //

MDD: http://mdd-records.de/corrosive-nbb

Amazon: https://amzn.to/38KUtpi

// Links //

https://fb.com/corrosiveband/