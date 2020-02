Axel Rudi Pell: Veröffentlicht neue Single und Lyrik-Video

Axel Rudi Pell veröffentlicht heute mit Gunfire eine neue Digital-Single und das dazugehörige Lyrik-Video. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Sign Of The Times.

Axel Rudi Pell sagt: „Ich habe den Text im letzten Jahr geschrieben, aber leider belegen die aktuellen Ereignisse in Deutschland gerade, dass wir in einer sehr unsicheren Zeit leben. GUNFIRE befasst sich genau mit diesem Thema!“

Das Lyrik-Video ist hier zu sehen:

Sign Of The Times erscheint am 24.04.2020 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> Ltd. DigiPak

=> Jewel Case Clear Tray Edition

=> 2LP Gatefold, 140 g, rot mit schwarzen Schlieren, bedruckte Innnentaschen

=> 2LP Gatefold Exklusiv Editionen bei EMP und Nuclear Blast

=> Download / Streaming

=> Ltd Boxset incl.: CD Digi, 2LP in exklusiver Farbe, A1 Poster, Magnet, Sticker, A5 Fotokarte, Button und einiges mehr

=> CD/LP Bundle mit Shirt (exklusiv im Steamhammer Shop)

Pre-Order Link: https://AxelRudiPell.lnk.to/SignOfTheTimes

Axel Rudi Pell Tour 2020:

Part 1

02.05. DE-Singen – Stadthalle

04.05. DE-München – Backstage

05.05. CH-Bern – Bierhübeli

07.05. DE-Köln – Essigfabrik

08.05. DE-Leipzig – Werk 2

10.05. DE-Bochum – Zeche

12.05. DE-Berlin – Huxleys

13.05. DE-Hannover – Capitol

19.05. DE-Hamburg – Grosse Freiheit 36

20.05. DE-Langen – Neue Stadthalle

21.05. DE-Karlsruhe – Substage

22.05. DE-Saarbrücken – Garage

23.05. DE-Bochum – Zeche

Part 2

15.10. DE-Bremen – Aladin

16.10. DE-Dresden – Tante Ju

20.10. AT-Wien – Szene

21.10. DE-Nürnberg – Hirsch

23.10. DE-Memmingen – Kaminwerk

24.10. DE-Erfurt – Central

27.10. DE-Aschaffenburg – Colos-Saal

28.10. DE-Stuttgart – LKA Longhorn

30.10. CH-Pratteln – Z7

01.11. DE-Bochum – Zeche

Tickets Deutschland: www.metaltix.com

Tour Agentur: www.continental-concerts.de

www.axel-rudi-pell.de

https://www.facebook.com/axelrudipellofficial/

https://www.facebook.com/steamhammerofficial/