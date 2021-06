Covey: veröffentlichen die erste Single „Point Mutation“

Schütten Sie Ihr Herz aus. Übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie es nicht manchmal einfach ausspucken? Covey macht genau das auf ihrer neuesten Veröffentlichung Point Mutation aus dem kommenden Album Class Of Cardinal Sin. Der in Großbritannien geborene und in Brooklyn lebende Künstler liefert schnippische, ironische und trockene Zeilen wie „Let’s act like everything is fine and I don’t have fucked up memories“, die keinen Raum für Fehlinterpretationen lassen. Wie auch immer, kann jemand die Schuld weitergeben?

Benannt nach der Straße, in der er in England aufwuchs, ist Covey für seine Nachbarn besser bekannt als Tom Freeman. Die Heimat, die er auf dieser Straße fand, war zerbrochen und fiel dem Gefühl zum Opfer „lass uns der Kinder wegen zusammenbleiben“.

Class Of Cardinal Sin erscheint am 18.06. und kann noch bei Rise Records vorbestellt werden. Point Mutation kann überall gestreamt werden, und hier gibt es das Video, bei dem Robert Kolodny Regie geführt hat:

Tom Freeman sagt zum Song: „Dieser richtet sich direkt an meine Familie und wie wir versucht haben, ein normales und glückliches Leben zu erzwingen, uns zum Abendessen zusammenzusetzen und versucht haben, das zusammenzuhalten, was ganz klar bereits auseinanderfiel. Aber die Verweigerung hat alles nur noch schlimmer gemacht.“

Class Of Cardinal Sin ist das seltene, tröstliche Objekt, das den deprimierenden, aber entzückenden Knopf im Gehirn zerschlägt, nach dem Trauma-Rock immer zu stochern scheint. Covey, die komplett von Freeman geleitet werden, bewegen sich zwischen frechem, hellem Indie-Rock, krawalligem Folk-Punk, schwindelerregendem Pop-Punk und heiterem Midwestern-Emo. Es ist ein knorriges, liebenswertes, akutes Patchwork, das an die besten Teile von Neutral Milk Hotel, The Mountain Goats, Death Cab For Cutie, AJJ, Elliott Smith und Blink-182 erinnert.

Class Of Cardinal Sin handelt von High School. Nun… es geht um eine High School. Das Cover der Platte zeigt ein Diorama, das scheinbar ein einfaches Abschlussfoto der Klasse darstellt. Bei näherer Betrachtung sind die Klassenkameraden jedoch in einem verwahrlosten Zustand. Einigen fehlen Gliedmaßen, andere sprechen satanistische Zaubersprüche, und die meisten haben einen menschlichen Körper unter dem Kopf einer Kreatur. Tom hat die Szene von oben bis unten gestaltet, und jede Figur ist ein Charakter mit einer langen Hintergrundgeschichte. „Die Highschool war so eine beschissene Zeit für mich, und ich habe sie immer als Hilfe für so vieles gesehen, was bei mir als Erwachsener schiefgelaufen ist, Probleme, die ich bis heute habe“, sagt Freeman.