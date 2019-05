Crystal Ball: feiern Jubiläum mit besonderer CD

Die Melodic Hard Rock/Metal Formation Crystal Ball aus der Schweiz zelebriert ihr 20. Jubiläum mit 2020 – ihrem ersten Best-Of Album, das am 2. August bei Massacre Records erscheinen wird!

Das Album beinhaltet auf 2 CDs insgesamt 20 Songs – neben 10 neu eingespielten und neu interpretierten Songs aus der ersten Banddekade wird es auch 10 melodiöse Metaltracks der aktuellen Schaffensphase geben, die entweder neu eingespielt, neu arrangiert und/oder mit zusätzlichen Aufnahmen aufgewertet wurden. Alle Songs wurden auf Grundlage von Fanbefragungen und Streaming-Analysen ermittelt. Die komplette Tracklist ist weiter unten verfügbar.

Stefan Kaufmann ist abermals für die Produktion, die Aufnahmen und das Mastering sowie in Zusammenarbeit mit Mattes auch für den Mix des Albums im ROXX Studio verantwortlich. Das Artwork stammt von Thomas Ewerhard.

2020 ist ein Album sowohl für die Fans der ersten Stunde als auch für Crystal Ball-Neulinge, das in keiner seriösen Plattensammlung fehlen darf!

Crystal Ball – 2020

CD 1

1. HELLvetia

2. Moondance

3. Soul Mate

4. Lay Down The Law

5. He Came To Change The World

6. Dance With The Devil

7. Mozart Symphony

8. My Life

9. Am I Free

10. Forever And Eternally

CD 2

1. Paradise

2. Mayday!

3. Alive For Evermore

4. Hold Your Flag

5. Eye To Eye

6. Suspended

7. Déjà-Voodoo

8. Anyone Can Be A Hero

9. Curtain Call

10. Director’s Cut

Crystal Ball live:

08.06.2019 CH Locarno (TI) – Open Air Al Lagh

06.08.2019 CD Schaffhausen – Stars In Town

23.08.2019 CH Landecy (Genève) – Festiverbant

http://www.crystal-ball.ch

https://www.facebook.com/crystalballrocks

https://twitter.com/crystalballrock

http://www.youtube.com/user/OfficialCrystalBall

https://www.instagram.com/crystalballrocks

https://spoti.fi/2vJVagA

