Fleshgod Apocalypse: sprechen in neuem Albumtrailer über Bonus-Blu-ray „An Evening In Perugia“

Nachdem die italienischen Orchestral Death Metal-Maestros Fleshgod Apocalypse vergangene Woche mit Veleno ihr bereits fünftes Album veröffentlicht haben, präsentiert die Truppe heute einen weiteren Videotrailer dazu. In der neuesten Episode spricht Bassist/Sänger Paolo Rossi über den Abend, an dem die Show für die Bonus-Blu-ray An Evening In Perugia aufgezeichnet wurde, und erklärt, wie jene Idee zustande gekommen ist.

Italienisch für ‚Gift‘, stellt Veleno das erste Fleshgod Apocalypse-Album in drei Jahren und damit den Nachfolger des vielgelobten King (2016) dar. Der ‚Metalteil‘ des Werks wurde gemeinsam mit Langzeitkollaborateur Marco Mastrobuono im Bloom Recording Studio sowie im Kick Studio in Rom, Italien aufgenommen. Der ‚Orchesterteil‘ (die Ensembles) wurde dahingegen im Musica Teclas Studio in Perugia eingespielt. Seinen Feinschliff in Form von Mix und Mastering erhielt Veleno schließlich vom grammynominierten Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Epica) in dessen Hansen Studios in Dänemark. Die gesamte Albumproduktion dauerte laut Paoli rund drei Monate. Das Artwork der Platte stammt von Travis Smith (Avenged Sevenfold, Opeth, Katatonia).

Veleno ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– DIGI (CD+BLU-RAY) + PATCH

– DIGI (CD+BLU-RAY)

– JEWELCASE-CD

– 2LP (SCHWARZ, GRAU)

– DIGITAL DELUXE (inkl. Instrumentalversion des regulären Albums)

– DIGITAL

Veleno – Tracklist:

CD

01. Fury

02. Carnivorous Lamb

03. Sugar

04. The Praying Mantis‘ Strategy

05. Monnalisa

06. Worship And Forget

07. Absinthe

08. Pissing On The Score

09. The Day We’ll Be Gone

10. Embrace The Oblivion

11. Veleno

Bonustracks (Digi, Digital und Digital Deluxe)

12. Reise, Reise (Rammstein-Cover)

13. The Forsaking (Nocturnal Version)

An Evening In Perugia (Bonus-Blu-ray) – Tracklist:

01. Marche Royale

02. In Aeternum

03. Healing Through War

04. Cold As Perfection

05. Minotaur (The Wrath Of Poseidon)

06. Gravity

07. The Violation

08. Prologue

09. Epilogue

10. The Fool

11. The Egoism

12. Syphilis

13. The Forsaking

Fleshgod Apocalypse live:

01.06. I Trezzo sull’Adda (MI) – Metalitalia.com Festival

23.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

20.07. SK Revištske Podzamcie – Gothoom

26.07. P Vila Nova de Famalicão – Festival Laurus Nobilis Music Famalicão

Weitere Infos:

www.fleshgodapocalypse.com

www.facebook.de/fleshgodapocalypse

https://twitter.com/fapocalypse

https://www.instagram.com/fleshgodofficial

https://www.youtube.com/fleshgodapocalypse

www.nuclearblast.de/fleshgodapocalypse

