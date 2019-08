Crystal Ball: steigen in Albumcharts der Schweiz ein

Crystal Ball sind mit ihrem Best-Of 2020 auf Platz 13 der Schweizer Hitparade (Top 100) eingestiegen!

2020 ist das erste Best-Of Album von Crystal Ball, das auf 2 CDs insgesamt 20 Songs beinhaltet: Neben 10 neu eingespielten und neu interpretierten Songs aus der ersten Banddekade, gibt es auch 10 melodiöse Metaltracks der aktuellen Schaffensphase, die entweder neu eingespielt, neu arrangiert und/oder mit zusätzlichen Aufnahmen aufgewertet wurden. Hier kann man das Album streamen und kaufen » https://lnk.to/crystalball2020

2020 ist ein Album sowohl für Fans der ersten Stunde als auch für Crystal Ball-Neulinge, das in keiner seriösen Plattensammlung fehlen darf!

Videos

HELLvetia (Official Video) – https://youtu.be/PHVutKXmiVA [Age-restricted]

Forever And Eternally (Lyric Video) – https://youtu.be/SftLo5f-0jM

Crystal Ball – 2020

CD 1

1. HELLvetia

2. Moondance

3. Soul Mate

4. Lay Down The Law

5. He Came To Change The World

6. Dance With The Devil

7. Mozart Symphony

8. My Life

9. Am I Free

10. Forever And Eternally

CD 2

1. Paradise

2. Mayday!

3. Alive For Evermore

4. Hold Your Flag

5. Eye To Eye

6. Suspended

7. Déjà-Voodoo

8. Anyone Can Be A Hero

9. Curtain Call

10. Director’s Cut

Crystal Ball live

23.08.2019 CH Landecy (Genève) – Festiverbant

