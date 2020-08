Cult Of Lilith: veröffentlichen Video zur neuen Single „Purple Tide“

Am 4. September werden Cult Of Lilith ihr Debütalbum Mara via Metal Blade Records veröffentlichen. Eine hektische Kollision von Death Metal, Prog, komplexen klassischen Strukturen und mehr, ist Mara eine ruhelose, sich ständig verschiebende Klangsammlung, die ebenso phantasievoll wie zwanghaft ist. Um euch selbst einen Eindruck zu machen, geht es hier zum Video der neuen Single Purple Tide (Regie: Dániel Puskás / Valhallartworks) – Gast Keyboardsolo von Arnaldur Ingi Jónsson (Lucy In Blue)!

Cult Of Liliths Mario Infantes Ávalos (Vocals) kommentiert: „Purple Tide ist eine Ode an die Gerechtigkeit. Eine, die das Gleichgewicht unserer Art wiederherstellt, die den Betroffenen etwas Ruhe verschafft und sie stärkt und gleichzeitig die Tyrannen enthauptet! Wenn die Gerechtigkeit versagt, dann verschwindet die Hoffnung aus unseren Herzen und hinterlässt nur die Lust nach Rache. Möge allen Vergewaltigern das gleiche Schicksal widerfahren, wie den erbärmlichen Seeleuten in diesem Video.“

Gegründet 2015 in Reykjavik, Island, vom Gitarristen Daniel Þór Hannesson als alleinigem Mitglied, engagierte er alsbald einen Session-Drummer und Sänger, um die Arkanum EP (2016) zu erschaffen. „Stilistisch ist Mara deutlich vielfältiger und raffinierter als Arkanum, behält aber dennoch einige der wesentlichen Komponenten bei. Zu dieser Zeit gab es noch einen weiteren Sänger, und da ihre Stile so unterschiedlich sind, hatte dies großen Einfluss auf die Entwicklung der Band. Mario hat eine große Bandbreite, so dass er sehr gut zu unserer vielfältigen Musik passt. Es gibt auch einen großen Unterschied im Klang: Mara ist viel schwerer und kräftiger als Arkanum, dank des erstaunlichen Dave Otero, der das Album gemischt und gemastert hat.“

Die Aufnahmen fanden in zwei Studios statt und während man das Schlagzeug im Dutch Ice Productions mit dem bekannten Toningenieur Chris van der Valk (Hail Of Bullets) aufnahm, ging man für sämtliche weitere Recordings ins Studio von Gitarrist Kristján Jóhann Júlíusson (Krummafótur Studio). „Die Gitarrenaufnahmen waren zermürbend, wie es bei dieser Art von Musik immer der Fall ist. Unsere beiden Gitarristen sind Perfektionisten, und um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, muss man seine Grenzen verschieben, bis man eine fehlerfreie Aufnahme erhält. Der ganze Prozess war herausfordernd und schwierig, aber das ist irgendwie auch der springende Punkt. Es macht es umso erfreulicher, wenn alles zusammenkommt“, sagt Júlíusson. Das Ergebnis spricht für sich selbst und so beginnt ein spannendes Kapitel für die Band in ihrem Anliegen, Island auf der Extreme Metal Weltkarte weiter zu etablieren.

Mara Tracklist:

1. Cosmic Maelstrom

2. Purple Tide

3. Enter The Mancubus

4. Atlas

5. Comatose

6. Profeta Paloma

7. Zángano

8. Le Soupir Du Fantôme

Cult Of Lilith Line-Up:

Mario Infantes Ávalos – Vocals

Daniel Þór Hannesson – Guitar, Composition and Arrangements

Kristján Jóhann Júlíusson – Guitar, Composition and Arrangements

Samúel Örn Böðvarsson – Bass

Kjartan Harðarson – Drums

