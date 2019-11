Cyhra: präsentieren Guitar Playthrough Video zu ‚Dreams Gone Wrong‘

Letzte Woche veröffentlichten die Modern Melodic Metaller Cyhra ihr brandneues Album No Halos In Hell! Die packenden Vocals gepaart mit harten und doch dynanischen Gitarren hämmern sich bereits beim ersten Durchlauf in die Gehörgänge und beweist, dass das Songwritergespann bestehend aus Jake E (ex-Amaranthe), Jesper Strömblad (ex-In Flames), Euge Valovirta (ex-Shining) und Alex Landenburg (Kamelot) das ideale Team ist, um euch den Ohrwurmsoundtrack zum diesjährigen Herbst zu liefern.

Nun präsentiert die Band noch ein neues Guitar Playthrough Video zum Song Dreams Gone Wrong, das ihr euch hier anschauen könnt:

Bestellt No Halos In Hell als 2CD-digipak, Vinyl oder Download jetzt hier: https://nblast.de/Cyhra-NoHalosInHell

Außerdem bringt die Band seit letzter Woche ihre Songs auch live auf die Bühne auf ihrer Europatour mit Battle Beast, also sichert euch noch fix ein Ticket für einen der Abende:

Cyhra w/ Battle Beast, Brymir

21.11. D Braunschweig – Westand**

22.11. D Bremen – Aladin Music Hall**

23.11. D Herford – X**

24.11. NL Eindhoven – Dynamo

25.11. UK Birmingham – O2 Academy 2

27.11. IRL Dublin – Button Factory

28.11. UK Manchester – Club Academy

29.11. UK Glasgow – Slay

30.11. UK London – ULU Live

01.12. B Kortrijk – De Kreun

03.12. A Wörgl – Komma

04.12. D Ravensburg – OberschwabenKlub

06.12. D Geiselwind – Christmas Bash

08.12. D Augsburg – Kantine

09.12. D Jena – F-Haus

11.12. A Salzburg – Rockhouse

12.12. CH Lausanne – Les Docks

13.12. CH Zurich – Dynamo

**mit Brymir

Cyhras Line-Up:

Jake E – Vocals

Jesper Strömblad – Guitars

Euge Valovirta – Guitars

Alex Landenburg – Drums

