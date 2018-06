Progressive Dark Metal Fans und Sympathisanten, streicht euch den 24. August 2018 dick im Kalender an, denn an diesem Tag werden Dark Millennium ihr neues Album Where Oceans Collide bei Massacre Records veröffentlichen!

Nun hat die Band das Coverartwork, welches von Alexander Freund gestaltet wurde, enthüllt. Schaut es euch weiter unten an. Das 11 Songs starke Album wurde vom Gitarristen der Band, Hilton Theissen, im Wide Noise Studio in Arnsberg gemischt und gemastert.

Dark Millennium setzen mit Where Oceans Collide ihre unberechenbare Entwicklung fort. Die unverkennbare Charakteristik der Gitarrenarbeit von Hilton und Michael, sowie die unverkennbare Stimme von Christian bleiben jedoch selbst in neuen experimentellen Gewässern tonangebend und sorgen für Wiedererkennungswert.

