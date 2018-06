Metal Blade Records begrüßen voller Stolz Killswitch Engage in ihrem Programm! Im Laufe des Jahres 2019 veröffentlicht die Band ihr kommendes Album, außerhalb Nordamerikas weltweit in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment.

Metal Blades CEO/Gründer Brian Slagel sagt dazu: „Ich bin schon lange ein großer Fan von Killswitch, also ist es eine Riesenehre für mich, mit der Band arbeiten zu dürfen. Ich bin ungeheuer froh, sie in der Metal-Blade-Familie willkommen zu heißen.“

Jesse Leach (Vocals): „Ich freue mich riesig darüber, bei der Legende Metal Blade Records und Columbia/Sony Music unterschrieben zu haben. Keine Frage, dass sie uns als Band verstehen und an uns glauben werden; wir können kaum fassen, sie an unserer Seite zu haben. Damit beginnt ein aufregendes neues Kapitel für KSE, und wir sind gespannt darauf, was die Zukunft bringt.“

Adam Dutkiewicz (Gitarre): „Ich bin begeistert, verkünden zu dürfen, dass Killswitch Engage nun gemeinsame Sache mit Metal Blade Records und Columbia/Sony Music machen! Es ist toll, nun auch auf ihrer langen Liste epischer Metal-Acts zu stehen, die von einem ausgezeichneten Team mit Leidenschaft für diese Art von Musik betreut werden. Auf eine aussichtsreiche Zukunft mit genialen Labels!“

Benjamin Voss, Senior A&R Manager Columbia/Sony Music Germany: „Ich bin froh und stolz darüber, in Zukunft mit einer Klasseband wie Killswitch Engage arbeiten zu dürfen. Wir freuen uns, ihr neues Album außerhalb Nordamerikas zu veröffentlichen.„

