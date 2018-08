Lasst mal kurz alles stehen und liegen und hört euch In Equilibrium, die neue Single von Dark Millennium, an!

Es ist die zweite Single vom kommenden Album Where Oceans Collide, welches diesen Freitag bei Massacre Records erscheinen wird. Das offizielle Video zur ersten Single, Lovers Die, ist hier verfügbar.

Mit Where Oceans Collide, gemischt und gemastert von von Hilton Theissen im Wide Noise Studio, setzen Dark Millennium ihre unberechenbare Entwicklung fort. Die unverkennbare Charakteristik der Gitarrenarbeit von Hilton und Michael, sowie die unverkennbare Stimme von Christian bleiben jedoch selbst in neuen experimentellen Gewässern tonangebend und sorgen für Wiedererkennungswert. Hier kann man das Album als CD bzw. LP bestellen.

Dark Millennium – Where Oceans Collide

Out on August 24, 2018

1. Vampire’s Empire

2. Lovers Die

3. Moving Light

4. Insubstantial

5. Nights, Eternal

6. Flesh Is Weak

7. The Lie Behind The Trust

8. Diseases Decease

9. Jessica’s Grave

10. In Equilibrium

11. Across Oceans Of Souls

Dark Millennium Videos

Lovers Die (Official Video) – https://youtu.be/QDi7wxAm1LU

In Equilibrium (Official Song) – https://youtu.be/JMIlgR6h0r4

https://www.darkmillennium.de

https://facebook.com/DarkMillenniumOfficial

https://www.instagram.com/darkmillennium

https://spoti.fi/2JfHU8z

