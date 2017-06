Der Veranstalter:

Nach dem Festival ist vor dem Festival!

Aber erst einmal vielen vielen Dank an alle Leute die involviert waren. Danke beste Crew der Welt, die wieder einmal für einen so reibungslosen Ablauf gesorgt hat und auch in manchmal brenzligen Situationen so schnell Lösungen gefunden hat. Danke an alle mehr als großartigen Bands, die uns alle ordentlich eingeheizt und für die passende Atmosphäre gesorgt haben. Danke an die Security, die wieder einmal eine großartige Arbeit geleistet hat. Danke an das Rote Kreuz, welche sich ausgezeichnet um die kleinen oder größeren Blessuren gekümmert haben. Danke an den Bürgermeister und die Anwohner Bornstedts, die das Ganze erst ermöglichen. Danke an alle Fotografen und die Presse für die tollen Bilder und Artikel. Und selbstverständlich danke an alle Fans die dafür gesorgt haben, dass wir restlos ausverkauft waren, dieses Festival mal wieder unvergesslich gemacht haben und wir nächstes Jahr an gleichem Ort und gleicher Stelle weiter machen können mit der Neunten Edition des Dark Troll Festivals!

Und ebenfalls der erste Flyer!

Bornholm

Odroerir

Unlight

