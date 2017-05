Es gibt Nachwuchs in der MDD Familie! Wir begrüßen die österreichischen Thrash/Death Metaller von Darkfall in unseren Reihen, welche noch diesen Herbst ihr neues Album auf unserem, im März aus der Taufe gehobenen, Sublabel Black Sunset veröffentlichen werden! Bereits seit 1995 ziehen die Österreicher ihre Kreise in der Metal Szene und wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit. Noch bevor im Herbst mit dem dann sechsten Longplayer ein neues Album auf die Menschheit losgelassen wird, wird noch diesen Sommer das weitestgehend vergriffene 2013er Album „Road To Redemption“ als Re-Release über Black Sunset neu aufgelegt und damit auf Konzerten der Band und bei ausgewählten Händlern, als Start zum Aufbruch in eine neue Ära, erhältlich sein!

Quelle: www.mdd-records.de

