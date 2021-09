Dawn Of Solace: Neuer Song „Skyline“ online

Awn Of Solace, das Soloprojekt von Tuomas Saukkonen von Wolfheart, wird am 12. November das dritte Studioalbum, mit dem Titel Flames Of Perdition, via Noble Demon veröffentlichen. Nachdem mit der Single White Noise bereits ein erster Vorbote zur Platte präsentiert wurde, gewähren Dawn Of Solace heute mit dem Track Skyline einen weiteren Einblick in das kommende Album.

„Ich bin sicher, dass jeder – zumindest in gewissem Maße – das Gefühl der Schwere kennt, das mit jedem Tag zuzunehmen scheint. Die Dunkelheit vor der Morgendämmerung ist wie ein Schutzraum, welcher dich für einen Moment vor dem Chaos bewahrt, bis die Morgenröte die Skyline entzündet und dich zurück in das kalte weiße Licht zieht.“ kommentiert Tuomas Saukkonen.

Mehr zu Flames Of Perdition: