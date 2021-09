Die sechsköpfige Band Fit For An Autopsy aus New Jersey – Joseph Badolato [Gesang], Patrick Sheridan [Gitarre], Timothy Howley [Gitarre], Will Putney [Gitarre], Peter Blue Spinazola [Bass] und Josean Orta Martinez [Schlagzeug] – haben ihr sechstes Album Oh What The Future Holds angekündigt.

Jüngst hat die Band das Video zur ersten Single Far From Heaven veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Mehr zum kommenden Album: