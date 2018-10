De Mortem Et Diabolum 2018: Offizieller Trailer online

Nur noch etwas mehr als zwei Monate, bis das DE MORTEM ET DIABOLUM zum vierten Mal seine unheiligen Tore öffnet. Zum finsteren Jahresabschluss werden im Berliner Columbia Theater an zwei Tagen u. a. DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, NECROS CHRISTOS, SVARTIDAUĐI, MISÞYRMING, BLAZE OF PERDITION, ENDEZZMA und viele mehr erwartet. Jetzt haben die Veranstalter einen offiziellen Festival-Trailer veröffentlicht, den es hier zu sehen gibt:

Tickets sind nach wie vor im Vorverkauf erhältlich:

Hard-Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00-4043.html

E-Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00.html

Für Gäste von außerhalb Berlin bietet das Festival spezielle Kombipakete aus Ticket und Übernachtungen an: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/dmed-tickets-2018-uen-im-metropol-hostel.html

