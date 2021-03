Dead Born Vision: veröffentlichen Videosingle zu „I See Dead People“

Die Veröffentlichung der aktuellen Videosingle zu I See Dead People wollen wir heute nutzen, um euch eine noch recht frische Schädelspalter-Combo aus der Schweiz vorstellen. Obwohl die fünfköpfige Band im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz bei ihren Auftritten beim Metal Madness im JUZ Tiengen, auf dem Freakout Festival oder beim Metal Cafe in Lörrach bereits die eine oder andere Duftnote hinterlassen konnte, wird sicherlich noch nicht jeder von euch über Dead Born Vision aus Münchenstein im Kanton Basel Landschaft gestolpert sein.

Die groovige Old School Death/Thrash Metal Band Dead Born Vision wurde 2017 von Frontmann und Sänger David Ackermann (Braindead), Gitarristin Nicole Ackermann, Gitarristin und Bassistin Annette Zöller-Hannaford und Schlagwerker Stefan Buchser gegründet. Noch im gleichen Jahr begann man mit dem Schreiben erster Songs, die dann bei einem allerersten Konzert in Balsthal, wo man für Edge Of Sound eröffnete, dem Publikum präsentiert werden konnten. Im Dezember 2018 wurden dann Bleed To Death, Hunter Or Hunted, A Modern Story und Slave Of Life als Dead Born Vision-Demo-EP veröffentlicht, die bei Christoph Brandes in den Iguana Studios aufgenommen, gemixt und gemastert wurden. 2018 stieß auch Bassist Beat Brack (ex-Abgrund, ex-Lunatica) zur Band hinzu und vervollständigte die recht spezielle Band, deren Gitarrenfraktion bis heute fest in weiblicher Hand ist.

Nun galt es, den Sound unter das hart rockende Volk zu bringen, es folgten Auftritte mit Mnemocide, Leviathane, Expellow, Inner Core, Bloody Blasphemy und Deathless Demise. Bereits im Sommer 2019 begann man mit den Aufnahmen neuer Songs, bevor man im Januar 2020 für Fusion Bomb, Ravager, Hellvetica und Freakings das Freakout Festival Vol. III in Liestal und im Februar 2020 für Suicidius, All Its Grace und Kess’Khtak das Metal Cafe der Metalmaniacs Markgräflerland e.V. in Lörrach eröffnen durfte. Dann kam mit dem Coronavirus ungebetener Besuch aus China und man konnte sich wieder auf die Aufnahmen der neuen Songs der kommenden EP Reborn To Reign konzentrieren. Die Aufnahmen, die erneut bei Christoph Brandes in den Iguana Studios stattfanden, konnten im Herbst 2020 abgeschlossen werden, sodass ihr nun in Form der Videosingle I See Dead People einen ersten Vorgeschmack auf die Lauscher bekommt.