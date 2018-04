Dead Girls Academy haben nicht nur einen verdammt schicken Bandnamen, sondern sind auch sonst das next big thing im latent angedüsterten Modern Rock. Die Truppe aus Los Angeles überzeugt mit Hooks, Spielfreude und einer ganz eigenen Coolness. Frontmann Michael Orlando ist ein natural born star und vielen bestimmt noch von seiner früheren Band Vampires Everywhere bekannt.

Fans von Falling In Reverse, Mötley Crüe, Avenged Sevenfold, Black Veil Brides und Motionless In White werden begeistert sein!

Apropos Falling In Reverse: Deren Ronnie Radke ist Michael Orlandos bester Kumpel und hat ihm bei Dead Girls Academy unter die Arme gegriffen.

Das Resultat Alchemy ist eine Hitgranate mit Langzeitwirkung und Attitüde!

Welcome to the dark side of Rock´n´Roll!

Kommentare

Kommentare