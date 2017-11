Die Augsburger Death Metaller Deadfreight of Soul haben vor circa einem Monat ihr Debütalbum Tortured Puppets via Kernkraftritter Records veröffentlicht. Nun kann das Erstwerk der süddeutschen Formation komplett gestreamt werden – und zwar hier.

Des Weiteren haben Deadfreight of Soul einen eigenen Webshop online gestellt. In diesem kann Tortured Puppets und passendes Merch bestellt werden

Tracklist:

01. Exorcism

02. Angeli Apostatae

03. Strain Relief

04. Grautoene

05. Frenetic Crusader

06. Incurable

07. Flagrancy

08. Under Sentence of Death

09. Imbalance

10. Delusion or Reality

11. Tortured Puppets

Über Deadfreight of Soul:

Seit 2007 gibt sich die Band Deadfreight of Soul größte Mühe das Publikum für die Dauer ihres Bühnenspektakels den Alltag vergessen zu lassen. Die Jungs wissen um ihren Namen und dieser ist auch das erklärte Programm: Die kraftvoll und energiegeladen vorgetragene Musik lässt die Ängste und Sorgen, diese „Laster der Seele“ der Zuhörer, in den Hintergrund treten.

Mit einer Mischung aus klassischen Metal-Zutaten wie Doublebase- und Blastbeats, die jedoch auch in virtuose und komplexe Rhythmen münden, legt die Augsburger Death Metal Formation die Fundamente ihrer Songs. Hinzu gesellen sich lebendige Melodien, die immer wieder von harten, dreckigen Gitarrenriffs durchbrochen werden. Zuletzt die charakteristischen Vocals, welche sich aus Shouts, Growls, Screams und Pig Squeals in ihrer aggressivsten, brutalsten Form zusammensetzen.

Mit zahlreichen Gigs und diversen Bandwettbewerben, bei denen stets das Finale erreicht werden konnte, erscheint schon 2010 die erste E.P., die den Bandnamen Deadfreight of Soul trägt. Es folgt die selbstorganisierte Infinity of Resistance Tour 2011 durch Süddeutschland und die Human Flesh Course Tour 2015 durch ganz Deutschland. Ein weiteres Highlight war das Metal-Festival The day the Dead Walked 2013 in Augsburg, welches jährlich wiederholt wird.

Mit ihrer professionellen Promo E.P. Ophois (Mai 2014), liefert das Ensemble bereits einen Vorgeschmack auf ihr Debütalbum Tortured Puppets, welches im Winter 2017 veröffentlicht wird. Man darf gespannt sein, was die Band mit ihrer ersten großen Platte liefern wird und sollte sich den Namen Deadfreight of Soul für die Zukunft merken.

