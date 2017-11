Die aus Montreal stammenden Kataklysm haben kürzlich angekündigt, ihr kommendes Album Meditations im April 2018 via Nuclear Blast zu veröffentlichen.

Heute verrät die Band, dass sie den in Los Angeles ansässigen Produzenten Jay Ruston (Anthrax, Stone Sour) für den Mix und das Mastering der neuen Platte verpflichtet haben.

Gitarrist JF Dagenais kommentiert:

„Dieses Album hat so viel zu bieten, dass wir uns dafür entschieden haben, nach jemandem zu suchen, der über den Tellerrand hinausblickt. Jemanden mit neuen, nicht festgefahrenen Ansichten, der bisher kaum mit Extrem- und Death-Metal-Bands gearbeitet hat.

Wir wussten, dass Jay genau der Richtige dafür ist und sind glücklich, dass er mit uns arbeiten möchte. Der erste Mix ist unglaublich. Wir werden mit dieser Platte ein paar Köpfe abschrauben, so viel ist sicher. Mehr gibt es im Moment nicht zu erzählen…“

Kataklysm haben sich in den letzten 25 Jahren großes Ansehen in der Extreme Metal-Szene erarbeitet. 2016 wurde die Band sogar mit einem Juno Award ausgezeichnet und erreichte ihre bis dato höchste Platzierung in den deutschen Charts.

Kataklysm gehören zu den wenigen Bands, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit Teil des Nuclear Blast-Rosters sind. 1992 in Montreal, Quebéc, Kanada gegründet, ist die Band bis heute einer der besten Extreme Metal-Exporte des Landes. Mit ihrer 25-jährigen Geschichte, in der sie in Europa, Nord- und Südamerika, Australien, Asien und kürzlich sogar als erste kanadische Metalband in Südafrika gespielt haben, sind Kataklysm eine führende Kraft im brutalsten und kraftvollsten Genre des Heavy Metal.

Schaut Euch den Trailer zu Meditations hier an

Weitere Infos folgen in Kürze, seid gespannt!

Kataklysm live:

01. – 03.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

14. – 16.06. D Ferropolis – With Full Force

20./21.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

Holt Euch die Shadows & Dust– und Serenity In Fire-Vinyl-Reissues und Kataklysms (noch) aktuelles Studioalbum Of Ghosts And Gods hier.

