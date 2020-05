Deafcon5: kündigen ihr neues Progressive Rock Konzeptalbum „F.E.E.L.“ für den Herbst an

Die Hamburger Progressive Rock Formation Deafcon5 hat für die Veröffentlichung ihres dritten Albums F.E.E.L. bei Dr. Music Records unterschrieben. Das ausgefeilte Konzeptalbum erscheint am 09.10.2020 und wurde von Simone Mularoni, dem Mastermind der italienischen Prog Metal Band DGM, in dessen Domination Studio (Archon Angels, Vision Divine, Secret Spheres) produziert und gemastert. Die Lyrics handeln von den sieben Grundgefühlen des Menschen in der Interpretation der beiden US-Psychologen Carroll Izard und Paul Ekman und wie eben jene das Handeln eines Jeden beeinflussen. Sieben der acht Songs befassen sich dabei jeweils mit Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Große Gefühle gepaart mit Progressive Rock samt Einflüssen aus dem klassischen 70er Synthie Sound und kombiniert mit modernen Elementen finden sich auf F.E.E.L.. Bei der Verschmelzung klassischer Elemente der Marke Pink Floyd oder Genesis mit progressiven Metal Passagen à la Queensrÿche, Savatage oder Dream Theater werden nicht nur Fans der genannten Bands voll auf ihre Kosten kommen. Das Ergebnis in Form ihres Konzeptalbums ist ein melodienreicher wie detailverliebter progressiver Rock Trip, der sich gekonnt mit Metal verbindet und mit eingängigen Refrains sowie ausgefallenen Instrumentalparts glänzt, auf dessen Veröffentlichung sich die Prog Fangemeinde Anfang Oktober definitiv freuen kann. Für einen ersten audiovisuellen Eindruck schaut euch jetzt den neuen Teaser an:

Deafcon5 geben heute auch die Tracklist sowie das prägnante F.E.E.L. Cover-Artwork von Very Metal Art Designer Andy Pilkington (Threshold, Tomorrow’s Eve, Saxon) bekannt:

Uprising Straight Between The Eyes Ruthless My Unwanted Bride Surprise Dawn White House Madness The Journey

Aus unterschiedlichen Genre-Blickwinkeln der Rockmusik kommend, formte die Band unbefangen ihren eigenen, abwechslungsreichen und wiedererkennbaren Stil. Deafcon5 stehen für außerordentliche Begeisterung an der progressiven Musik, ins Ohr gehenden Melodien und ihrer Liebe zu Details.