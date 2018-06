Nach den erfolgreichen Tourneen 2016/17 heißt es auch 2018 wieder: »MTV Headbangers Ball« auf Tour! In diesem Jahr hat sich die Konzert-Reinkarnation der TV-Kultsendung der 80er Jahre keine Geringeren als SODOM, DEATH ANGEL und SUICIDAL ANGELS in den Tourbus gebucht.

SODOM, die neu strukturierten Ruhrpott-Thrasher um Metal-Urgestein Tom Angelripper, haben erst kürzlich das Amphitheater beim Rock Hard Festival in einen wahren Hexenkessel verwandelt, sodass man sich schon jetzt auf eine große Hitsalve freuen darf. Die ebenfalls schon seit den 80er Jahren aktiven US-Thrasher von DEATH ANGEL sind dabei nicht minder aggressiv und überzeugen mit knackigen Riffs, sodass das Headbangen zur Pflicht wird. Die jüngste Band im Programm stellen die Griechen von SUICIDAL ANGELS dar. In der Vergangenheit mehrfach als Vorband von SATYRICON gefeiert, erreichte die Band in schnellster Zeit Kultstatus im Underground und wird regelmäßig auf deutschen Festivalbühnen von kreisenden Matten bejubelt.

DEATH ANGEL kommentieren: „Wir kommen einmal mehr zurück zu euch! Wir freuen uns riesig bekanntgeben zu dürfen, dass wir ein Teil der »MTV Headbangers Ball Tour 2018« sein werden. SODOM, DEATH ANGEL und SUICIDAL ANGELS im November und Dezember gemeinsam auf Tour – wir sehen uns!“

SUICIDAL ANGELS fügen hinzu: „Einmal mehr dürfen wir euch gute Neuigkeiten verkünden! Es gibt keine bessere Möglichkeit als diese Tour, um die »Division Of Blood«-Ära zu beenden und sich an ein neues Album zu machen. Wir können uns kein tolleres Jahresende vorstellen und das grandiose Line-up schreit geradezu nach Thrash Metal-Chaos pur! Wartet nur die Bekanntgabe der vierten Band ab, ha! Diese Tournee wird der Hammer.“

Der nächste Headliner wird in Kürze bekanntgegeben, seid gespannt!

Präsentiert von

Continental Concerts, Metal Hammer,

EMP, metaltix, musix, turock, piranha, Slam, metal.de, guitar

»MTV Headbangers Ball Tour 2018«

w/ SODOM, SUICIDAL ANGELS

30.11. D Leipzig – Hellraiser

01.12. CZ Zlín – Hala Euronics

02.12. H Budapest – Barba Negra

03.12. PL Breslau – A2

04.12. D Hamburg – Markthalle

05.12. NL Tilburg – O13

06.12. UK London – Electric Ballroom

07.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

08.12. D Geiselwind – Christmas Bash

09.12. A Wien – Arena

10.12. D Ravensburg – OberschwabenHalle

11.12. D Wiesbaden – Schlachthof

12.12. D Saarbrücken – Garage

13.12. D Ludwigsburg – Rockfabrik

15.12. CH Lausanne – Les Docks

16.12. D München – Backstage

Infos & Tickets: www.headbangersball-tour.eu

Booking: www.continental-concerts.de

Weitere DEATH ANGEL-Termine:

01.06. NL Nijmegen – FortaRock

02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

28.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

30.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

06. – 08.09. USA Cave-In-Rock, IL – Full Terror Assault

DEATH ANGELs aktuelle Album »The Evil Divide« wurde einmal mehr in den AudioHammer Studios in Sanford, Florida mit Produzent Jason Suecof (TRIVIUM, DEICIDE) eingespielt, der zuvor bereits an »Relentless Retribution« (2010) und »The Dream Calls For Blood« (2013) beteiligt gewesen war. Das Mastering übernahm Ted Jensen in den Sterling Sound Studios in New York City. Das Artwork wurde von Tattoo-Künstler Bob Tyrrell gestaltet.

Holt euch »The Evil Divide« hier: http://nblast.de/DATheEvilDivide

Holt euch »The Evil Divide« digital: http://nblast.de/DeathAngelDownloads

Mehr zu »The Evil Divide«:

‚Lost‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



‚Hatred United/United Hate‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



‚Cause For Alarm‘ OFFIZIELLER TRACK:



‚The Moth‘ OFFIZIELLER TRACK:



‚Father Of Lies‘ OFFIZIELLER TRACK:



‚Breakaway‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



Kommentare

Kommentare