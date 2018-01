Death By Chocolate: Crooked For You-Headliner-Tour startet am 28.Februar

Erst im Juni 2017 eröffneten sie die Shows von Vintage Trouble und hinterließen beim staunenden Publikum einen bleibenden Eindruck, jetzt haben Death By Chocolate ihre erste eigene Headliner-Tournee durch Deutschland bestätigt. Mit dabei sind natürlich die Songs ihres aktuellen Schweizer Top 20-Album Crooked For You, das am 17. März 2017 über Deepdive Records/H’Art erschienen ist. Das Quintett aus Biel wird Ende Februar/Anfang März 2018 in folgenden sechs Städten auftreten:

Death By Chocolate: Crooked For You – Live 2018

Mi 28.02.2018 München / Backstage Club

Do 01.03.2018 Hamburg / Häkken

Fr 02.03.2018 Berlin / Musik & Frieden

Sa 03.03.2018 Köln / MTC

So 04.03.2018 Dresden / Ostpol

Mo 05.03.2018 Mannheim / MS Connexion Complex

