Decapitated: Demo-Sammlung „The First Damned“ jetzt erhältlich

Endlich hat das Warten ein Ende: Am Freitag, dem 4. Juni, veröffentlichten die polnischen Tech-Death-Metal-Virtuosen Decapitated ihre frühen Demos in einer sorgfältig handverlesenen Sammlung namens The First Damned.

Gitarrist Vogg erklärt:

„Here we go! The First Damned – unsere ersten Schritte, die wir als Teenager gemacht haben. Ich bin stolz auf diese Veröffentlichung in all diesen Formaten und erstaunlichen Layouts zusammen mit dem besten Metal-Label dieser Tage, Nuclear Blast Records. Hört es euch an: Kein Re-Mastering, keine Remixe, kein Bullshit. Roh und tödlich, wie es damals war. Genießt es.“

Um den Geist wilder Zeiten heraufzubeschwören, veröffentlicht die Band ein Video zum Song Cemeteral Gardens, das einige alte Videos aus den frühen Tagen von Decapitated zeigt.

Hört euch auch Destiny (Demo, 1997) an, das die Band als ersten Appetizer auf die frühen Werke veröffentlicht hat und diese emotionale Reise in die Vergangenheit einleitet. Die Single ist auf allen Streamingplattformen und zum Download erhältlich.

The First Damned ist physisch als Digipack, schwarze LP, weiß/schwarze Splatter-LP [bandexklusiv], Kassette [bandexklusiv] und weiß/schwarz marmorierte LP [Mailorder + Großhandel exklusiv] erhältlich.

Zum ersten Mal offiziell über Nuclear Blast veröffentlicht, wurden die frühen Demos von Decapitated nicht neu abgemischt, remastert oder in irgendeiner Weise bearbeitet. Stattdessen handelt es sich hier um einen Schnappschuss von vier jungen Männern mit Feuer im Bauch und einer strahlenden Zukunft vor sich.

Gegründet 1996, haben sich die polnischen Tech-Death-Meister Decapitated im Laufe der Jahre einen Ruf als einer der internationalen Anführer ihres Genres erspielt. In ihrer fast 20-jährigen Karriere haben Decapitated sieben Studioalben veröffentlicht, die zu den einflussreichsten Death Metal-Veröffentlichungen des 21. Jahrhunderts zählen.

Decapitated sind:

Waclaw „Vogg“ Kieltyka I – Gitarre

Rafal „Rasta“ Piotrowski I – Gesang

James Stewart I – Schlagzeug

