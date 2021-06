Light The Torch: veröffentlichen Video zu „Let Me Fall Apart“

Howard Jones (Gesang), Francesco Artusato (Gitarre) und Ryan Wombacher (Bass) werden ihr neues Album You Will Be The Death Of Me am 25. Juni über Nuclear Blast veröffentlichen. Vorbestellen und anhören könnt ihr das Album HIER.

Light The Torch haben einen Auftritt in voller Länge angekündigt, der am Tag der Albumveröffentlichung – am Freitag, den 25. Juni um 19 Uhr ET (1:00 Uhr in Deutschland) – ausgestrahlt wird. Das Set wird einige Songs von You Will Be The Death Of Me beinhalten, die noch nie zuvor live aufgeführt wurden. Es wird auch ein VIP-Zoom-Meeting mit der Band vor dem Auftritt geben. Tickets für den Auftritt kosten 12 $ und sind HIER erhältlich.

Die Band hat auch ein Musikvideo zu Let Me Fall Apart veröffentlicht. Seht es euch hier an.

„Ich liebte diesen Song vom ersten Moment an“, sagt Jones. „Die Musik blieb in meinem Kopf hängen, also wusste ich, dass ich gleich zu Beginn des Schreibens des neuen Albums daran arbeiten musste. Francesco Artusato hat einen riesigen Refrain geschrieben, also habe ich mein Bestes getan, um dieser Energie zu entsprechen. Wir sind begeistert, dass dies endlich das Licht der Welt erblickt.“

Artusato äußert sich ebenfalls zu dem Track: „Die ursprüngliche Idee für diesen Song war es, ein Oldschool-Gitarrenriff und einen Vibe mit einem moderneren Arrangement und Refrain zu kombinieren, weil ich es liebe, Howard über diesen Stil singen zu hören. Ich erinnere mich, wie ich den Refrain geschrieben und arrangiert habe und das Gefühl hatte, dass er das Potenzial hatte, großartig zu werden, wenn ich wüsste, was Howard damit anstellen könnte. Und natürlich hat er wieder einmal geliefert. Das war einer der ersten Songs, an denen wir während der Vorproduktion gearbeitet haben, und er fühlte sich auf Anhieb richtig gut an. Es war definitiv einer der Songs, die geholfen haben, den Sound für den Rest der Platte zu formen.“

Das Video wurde von Ramon Boutviseth gedreht, der auch das Video zur ersten Single Wilting In The Light gedreht hat. Revolver nannte den Song ein „Kraftwerk“, während Loudwire den Track für sein „weitläufiges Gitarrenspiel und die strukturierte Atmosphäre“ lobte und feststellte, dass „Jones eine bemerkenswerte Hook über den Refrain liefert und obwohl der Song offenkundig erhebend klingt, kanalisieren die Lyrics des Sängers eine ganz andere Energie, die eine wundersame Gegenüberstellung bilden.“

Light The Torch teilten auch den Track More Than Dreaming, den Metal Injection „als ein Zeichen für die klangliche Vielfalt des Albums bezeichnete.“

Für You Will Be The Death Of Me kehrte die Band zu Sparrow Sound in Glendale, Kalifornien zurück, um erneut mit dem Produktionsteam von Josh Gilbert und Joseph McQueen (Bullet For My Valentine, As I Lay Dying, Suicide Silence) zu arbeiten. Dieses Mal haben sie auch Whitechapels Alex Rudinger am Schlagzeug dabei.

Tracklist You Will Be The Death Of Me:

More Than Dreaming Let Me Fall Apart End Of The World Wilting In The Light Death Of Us Living With A Ghost Become The Martyr Something Deep Inside I Hate Myself Denying The Sin Come Back To The Quicksand Sign Your Name

Getragen von atemberaubender Virtuosität auf sieben Saiten und verankert in himmelsstürmenden Melodien, haben Light The Torch zwölf metallische Hymnen geschaffen, darunter eine unerwartete und großartige Coverversion des 80er-Jahre-Hits Sign Your Name von R&B-Sänger Terence Trent D’Arby. Die Gruppe schoss mit ihrem Debütalbum Revival als Newcomer aus dem Nichts. Es stieg auf Platz 4 der Billboard US-Independent-Albumcharts und auf Platz 10 der Hardrock Albumcharts ein und wurde außerdem von Revolver, Outburn und vielen anderen hochgelobt. Calm Before The Storm erreichte unglaubliche 15,6 Millionen Spotify-Streams, während The Safety Of Disbelief nach wie vor einer der meistgefragtesten Songs bei SiriusXM Octane ist. Außerdem waren sie in ganz Nordamerika und Europa auf Tour mit Bands wie Trivium, Avatar, In Flames, Ice Nine Kills, Killswitch Engage und August Burns Red, um nur einige zu nennen.

Mit You Will Be The Death Of Me laufen Light The Torch auf allen Zylindern und sind bereit, die Dinge auf das nächste Level zu bringen.