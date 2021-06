Majestica: Veröffentlichung der Livesingle „Above The Sky In Tokyo“

2019 veröffentlichten die schwedischen Power-Metal-Helden Majestica ihr Debütalbum Above The Sky und legten Ende 2020 mit dem Weihnachtsalbum A Christmas Carol schnell nach. Beide Alben waren ein großer Erfolg in der Metal-Gemeinde, aber da das Touren während der COVID-19-Pandemie unmöglich wurde, hat die Band einen anderen Weg gefunden, ihren Fans einen Eindruck von ihrer Livepower zu geben.

Heute veröffentlichen Majestica ihre digitale Livesingle Above The Sky In Tokyo, die bei ihrer letzten Show in Tokio vor der Pandemie aufgenommen wurde. Enthalten sind zwei ganz besondere Songs: der fulminante Titeltrack ihres ersten Albums Above The Sky und Welcome To The Theater vom gleichnamigen Reinxeed-Album.

Sieh dir das Video zu Above The Sky (Live in Tokyo) hier an:

Die Band kommentiert die Veröffentlichung: „Wir sind sehr glücklich, das zweijährige Jubiläum von Above The Sky mit unserer ersten Majestica Live-Veröffentlichung zu feiern! Es ist auch sehr aufregend, dass dieses Material von unseren 2020er Shows in Japan stammt. Wir hatten schon immer eine besondere Beziehung zu Japan, seit unserer ersten Veröffentlichung mit Reinxeed im Jahr 2008, was auch einer der Gründe dafür ist, dass wir den Reinxeed-Song Welcome To The Theater mit dabeihaben.

Above The Sky wurde als Livesong geschrieben und wir sind froh, dass wir ihn nun der ganzen Welt zeigen können, auch wenn wir ihn nicht live spielen können.“

Erlebt Majestica diesen Winter live auf ihrer Europatournee mit einer einzigartigen „Power Metal meets Musical“ Inszenierung von A Christmas Carol von Charles Dickens.

Majestica The Christmas Carol Tour 2021

16.12.21 UK-London, The Garage

17.12.21 FR-Paris, Boule Noire

18.12.21 BE-Vosselaar, Biebop

19.12.21 DE-Oberhausen, Kulttempel

20.12.21 DE-Munich, Backstage

21.12.21 CZ-Prague, Nová Chmelnice

22.12.21 AT-Vienna, Szene

23.12.21 PL-Krakow, Kwadrat

27.12.21 DE-Berlin, Hole44

28.12.21 DE-Hamburg, Bahnhof Pauli

29.12.21 DE-Leipzig, Hellraiser

30.12.21 DE-Frankfurt, Das Bett

Letztes Jahr veröffentlichte die Band ihr außergewöhnliches Album A Christmas Carol. Es ist purer symphonischer Power Metal im wahren Majestica-Geist zusammen mit Elementen, die von Größen wie Twilight Force, Rhapsody, Alan Silvestri, Danny Elfman und John Williams inspiriert sind.

Majestica sind:

Tommy Johansson – Gitarre, Gesang

Chris David – Bass

Alex Oriz – Gitarre

Joel Kollberg – Schlagzeug

