Light The Torch: veröffentlichen Lyric Video zu „The Great Divide“

Light The Torch veröffentlichen heute das Lyric Video für den Song The Great Divide von ihrem letzten Album Revival.

Seht euch hier das neue Lyric Video an:

„In diesem Song geht es praktisch darum, alles mögliche zu tun, um das zu retten, was schon tot ist“, sagt Sänger Howard Jones. „Man hat schon alles versucht, um es gut zu machen, aber tief im Inneren war es schon immer klar, dass es nicht funktionieren würde. Kommt zur Octane Accelerator Tour, singt mit uns und habt Spaß!“

Light The Torch werden diesen Herbst mit Ice Nine Kills, Fit Fir A King und Awake At Last auf die Octane Accelerator Tour gehen. Alle Tourdaten sind wie folgt. Tickets sind hier erhältlich: https://bnds.us/df8zx9

Light The Torch on Tour:

w/Ice Nine Kills, Fit For A King + Awake At Last:

29.10 Cleveland, OH — House of Blues

30.10 Cincinnati, OH — Bogarts

31.10 Louisville, KY — Tiger Room*

02.11 Milwaukee, WI — The Rave

03.11 Minneapolis, MN — Varsity Theater

05.11 Denver, CO — Summit

06.11 Salt Lake City, UT — The Depot

08.11 Las Vegas, NV — Brooklyn Bowl

09.11 Los Angeles, CA — The Belasco Theater

10.11 Phoenix, AZ — The Van Buren

12.11 Dallas, TX — House of Blues

13.11 Houston, TX — House of Blues

14.11 San Antonio, TX — The Aztec Theatre

16.11 Pensacola, FL — Vinyl Music Hall

17.11 Tampa, FL — The Ritz Ybor

18.11 Fort Lauderdale, FL — Revolution Live

20.11 Atlanta, GA — Buckhead Theatre

21.11 Charlotte, NC — The Underground

22.11 Baltimore, MD — Baltimore Soundstage

23.11 McKees Rocks, PA — Roxian Theatre

25.11 Philadelphia, PA — Theatre of Living Arts

26.11 Detroit, MI — St. Andrew’s Hall

27.11 Chicago, IL — House of Blues

30.11 Worcester, MA — The Palladium

01.12 New York, NY — Webster Hall

*Light The Torch Headline Date

About Light The Torch:

Die Gruppe aus Los Angeles, Californien — Howard Jones [Gesang], Francesco Artusato [Gitarre] und Ryan Wombacher [Bass] — haben nach fünf gemeinsamen Jahren als Devil You Know ihren eigenen Weg gefunden. Nach unzähligen Problemen kehrten sie mit neuem Namen zurück. Das Light The Torch Line-Up besitzt eine der hochkarätigsten Vorgeschichten in der modernen Szene harter Musik. Jones war für ein Jahrzehnt Teil der GRAMMY® Award nominierten Gruppe Killswitch Engage, die eine ganze Reihe Gold-Status Platten im Repertoire haben. Artusato war für einige Zeit bei den viel-gepriesenen All Shall Perish und verdiente sich dadurch einen Ruf als Shred Virtuose. Wombacher war über ein Jahrzehnt lang Mitglied bei Bleeding Through.

ICYMI:

Die Alone Music Video: www.youtube.com/watch?v=jAMqqtkwVeg&feature=youtu.be

Hört euch Calm Before The Storm hier an: www.youtube.com/watch?v=a1MNrbLQ3O8

Seht euch das Lyric/Performance Video für The Safety Of Disbelief hier an: www.youtube.com/watch?v=YHHvEksC7oc&feature=youtu.be

Seht euch das exklusive Playthrough zu Calm Before The Storm an: www.guitarworld.com/artists/light-the-torch-premere-calm-before-the-storm-playthrough-video

Das Album ist hier in verschiedenen Formaten erhältlich.

