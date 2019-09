Sonata Arctica: neues Album »Talviyö« erobert die weltweiten Charts

Die finnischen Melodic Metal-Titanen Sonata Arctica haben vor Kurzem mit Talviyö („Winternacht“) ihr zehntes Studioalbum via Nuclear Blast auf den Markt gebracht, das mittlerweile überall auf der Welt in die Charts eingestiegen ist, einschließlich #1 in Finnland (physisch), #5 in den UK Rock Top 40 #5 und #26 in Deutschland.

Chart-Platzierungen:

Finnland – physical #1

UK – Rock Top 40 #5

USA – Top Albums #12

USA – Current Hard Music Albums #14

Schweden – Rock/ Metal #14

UK Indie Top 40 #21

Schweiz #22

Deutschland #26

Spanien #35

USA – Current Rock Albums #46

Frankreich – Top 200 Physical #87

Holt euch Talviyö jetzt: http://nblast.de/SonataArctica-Talviyoe

Hört euch die neuen Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Talviyö ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– CD-DIGI

– Jewelcase-CD

– 2LP (schwarz, blau, transparent)

– BOXSET (CD-DIGI, 2LP (marmoriert), Puzzle, Poster, Fotokarte)

Mehr zu Talviyö:

A Little Less Understanding Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=FiM94N3FnQA

Cold Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=8imDPFtw2P4

Who Failed The Most Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ZQT292b8E88

Trailer #1 – Musik und Produktion: https://www.youtube.com/watch?v=Si-8cG44vm0

Trailer #2 – Titel und Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=1pKuMTE89aA

Trailer #3 – Lyrisches Konzept: https://www.youtube.com/watch?v=1k2qeeE3px4

Trailer #4 – Das zehnte Album: https://www.youtube.com/watch?v=kxtpFoR72WU

Track By Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=0tlhhIXqzg4

Track By Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=-CDvwdjaQi4

Talviyö – Tracklist:

01. Message From The Sun

02. Whirlwind

03. Cold

04. Storm The Armada

05. The Last Of The Lambs

06. Who Failed The Most

07. Ismo’s Got Good Reactors

08. Demon’s Cage

09. A Little Less Understanding

10. The Raven Still Flies

11. The Garden

Talviyö wurde zwischen September 2018 und Mai 2019 aufgenommen und von Mikko Tegelman und Sonata Arctica im Studio57 produziert. Zusätzliche Aufnahmen fanden an unterschiedlichen Lokalitäten statt. „Mikko hat das Album produziert und es wirklich geschafft, das Beste aus uns herauszuholen, selbst bei den etwas experimentelleren Teilen. Mit einem externen Produzenten zu arbeiten, war dieses Mal die größte Neuerung“, erklärt Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg. Für den Mix waren ebenfalls Mikko Tegelman sowie Pasi Kauppinen verantwortlich, während das Mastering von Svante Forsbäck (Chartmakers Mastering) übernommen wurde.

Die Band befindet sich aktuell auf Tour durch Nordamerika (u.a. w/ Kamelot und Battle Beast). Der umfangreichen Reise schließen sich einige Shows in Finnland und eine Europa-Headlinetour, auf der sie von Edge Of Paradise und Temple Balls unterstützt werden wird, an. Unten gibt es alle Termine auf einen Blick.

Sonata Arctica live: The Shadow Tour – North America 2019

w/ Kamelot, Battle Beast

24.09. USA Kansas City, MO – The Truman

25.09. USA Denver, CO – Ogden Theatre

26.09. USA Salt Lake City, UT – The Complex

28.09. CDN Edmonton, AB – The Ranch Roadhouse

29.09. CDN Calgary, AB – Marquee

01.10. CDN Vancouver, BC – Venue Nightclub

02.10. USA Seattle, WA – Neptune Theatre

04.10. USA San Francisco, CA – Palace of Fine Arts

05.10. USA Anaheim, CA – City National Grove

06.10. USA Tempe, AZ – Marquee Theatre

08.10. USA Dallas, TX – Canton Hall

09.10. USA St. Louis, MO – The Ready Room

11.10. USA Atlanta, GA – The Masquerade

12.10. USA Tampa Bay, FL – Jannus Live

w/ Battle Beast

13.10. USA Durham, NC – Motorco Music Hall

14.10. USA Charleston, SC – Music Farm

16.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

17.10. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

18.10. USA Hartford, CT – Webster Theater

w/ Arion, Temple Balls

06.11. FIN Tampere – Pakkahuone

07.11. FIN Helsinki – The Circus

08.11. FIN Laukaa – Peurunka Areena

09.11. FIN Kuopio – Rauhalahti

The Raven Still Flies Over Europe

w/ Edge Of Paradise, Temple Balls

EMP, Metal Hammer, musix, Rock It!, Hardline, metal.de, Nuclear Blast & Dragon Productions präsentieren:

11.11. S Stockholm – Kraken Sthlm

12.11. N Oslo – Parkteatret

13.11. N Trondheim – Byscenen

15.11. S Trollhättan – Folkets Park

16.11. DK Aarhus – Train

17.11. D Berlin – Bi Nuu

18.11. D Mannheim – MS Connexion Complex

19.11. D Leipzig – Hellraiser

21.11. SK Zvolen – Rates Arena

22.11. RO Cluj-Napoca – Form Space

23.11. BG Sofia – Music Jam Club

25.11. H Budapest – Barba Negra

26.11. A Wien – Szene

27.11. CH Pratteln – Z7

29.11. I Padova – Hall

30.11. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

01.12. F Lyon – Ninkasi Kao

02.12. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.12. E Madrid – La Riviera

05.12. E Barcelona – Salamandra

06.12. F Limoges – CC John Lennon

07.12. B Izegem – Cultuurhuis De Leest

08.12. F Pagney-derrière-Barine – Chez Paulette

11.12. UK London – Electric Ballroom

12.12. NL Tilburg – 013

13.12. D Hamburg – Markthalle

14.12. D Bochum – Matrix

05. – 07.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

23. – 28.09. D Kiel – Full Metal Cruise

Weitere Infos:

www.sonataarctica.info

www.facebook.de/sonataarctica

www.nuclearblast.de/sonataarctica

