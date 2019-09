Ketzer: Metal Blade veröffentlichen die Alben ‚Satan’s Boundaries Unchained‘ und ‚Endzeit Metropolis‘ als Digi-CDs mit Bonustracks sowie auf Vinyl

Am 1. November werden Ketzer ihre beiden ersten Alben Satan’s Boundaries Unchained und Endzeit Metropolis wiederveröffentlichen. Beide Alben erscheinen als Digi-CDs mit Bonustracks sowie auf Vinyl.

Ketzer freuen sich schon: „Es ist nun also zehn Jahre her, dass Satan’s Boundaries Unchained erschienen ist … in unseren letzten Schuljahren haben wir alle Zeit genommen, die wir zur Verfügung hatten, um diese Songs zu schreiben und einzuspielen. Als wir Mersus und die Zarathustra-Horde trafen, die gerade ihr neues Studio eröffneten, bekamen wir die Gelegenheit, das Album aufzunehmen. Ein richtiges Album! Das konnten wir zunächst gar nicht glauben und so waren die Umstände genau richtig, das Debüt einzuspielen. Natürlich bedeutet uns die Scheibe nach wie vor eine Menge und wir freuen uns riesig darüber, dass das Album endlich wieder auf CD und LP verfügbar ist. Alle vier Alben sind jetzt also Teil des Metal Blade Katalogs. LOOK OUT! BEWARE!“

Diese Versionen sind ab sofort verfügbar:

Satan’s Boundaries Unchained

– Digi-CD with 2 bonus tracks

– 180g black vinyl

– yellow/white marbled vinyl (ltd. 200 – EU-exclusive)

– maroon marbled vinyl (ltd. 200 – EU-exclusive)

– blue/black splattered vinyl (ltd. 100 – MB Shop-exclusive)

Endzeit Metropolis

– Digi-CD with 2 bonus tracks

– 180g black vinyl

– light grey/black marbled vinyl (ltd. 200 – EU-exclusive)

– green/white marbled vinyl (ltd. 200 – EU-exclusive)

– yellow/black splattered vinyl (ltd. 100 – MB Shop-exclusive)

Darüber hinaus werden Ketzer am 2. November im Club Volta zu Köln eine spezielle 10 Years Of Satan’s Boundaries Unchained Show spielen, bei welcher auch ihre Labelkollegen von Vulture mit dabei sind und ausserdem Nocturnal Witch.

Ketzer: „Zum Jubiläum unseres Debütalbums werden wir einmalig (!!!) das gesamte Album bei einer speziellen Show am 2. November in Köln performen, dort könnt ihr dann auch direkt die frisch gepressten Alben abgreifen!“ Tickets gibt es hier: ketzer.bigcartel.com

Ketzer live:

19/10/19 DE – Paderborn – Metal Inferno Festival

02/11/19 DE – Köln – Club Volta w/Vulture + Nocturnal Witch

Ketzer Line-Up:

Gerrit aka I. Destroyer – vocals

Marius aka Executor – guitars

Chris aka Sinner – guitars

David aka Necroculto – bass

Søren aka Desecratør – drums

Ketzer Discography:

Satan’s Boundaries Unchained (2009)

Endzeit Metropolis (2012)

Starless (2016)

Cloud Collider (2019)

