Deftones: veröffentlichen neuen Song „Genesis“

Deftones haben Genesis veröffentlicht, den zweiten Vorboten ihres kommenden Albums Ohms, das am 25. September erscheint. Der Song zeichnet sich durch die Deftones-typische Mixtur aus turmhohen, harten Riffings und melodischen, atmosphärischen Soundscapes aus. „I finally achieve Balance“, stellt Chino Moreno in dem Song fest, „Climbing out of the ashes / Turning time inside out / We’re miles beyond the sound“.

Begleitet wird Genesis von einem schwarz-weißen Performance-Video, das unter der Leitung von Regisseur Sebastian Kökow und Kameramann Clemente Ruiz die Energie des Songs auf Film bannt. Seht den Clip hier:

Den Startschuss zum neuen Album gab vor einem Monat die Veröffentlichung des Titeltracks Ohms. Seht das zugehörige Musikvideo von Rafatoon hier: https://youtu.be/KUDbj0oeAj0

Ohms ist das erste neue Album der kalifornischen Alternative-Metalband seit ihrer hochgelobten LP Gore (2016), die auf Platz 7 der deutschen Charts kam. Aufgenommen in den Henson Studios und Trainwreck Studios, ist es ein Werk wie aus einer anderen Welt. Produzent ist erneut Terry Date.

Dieses Jahr markiert zudem das 20. Jubiläum von Deftones‚ monumentalem Album White Pony. In einer virtuellen Pressekonferenz zum 20. Geburtstag dieses bahnbrechenden Werkes kündigte die Band die Veröffentlichung eines ergänzenden Remixalbums mit dem Titel Black Stallion an, eine Idee, die ihnen bereits in der Entstehungszeit des Albums kam.

Kommendes Jahr holen Deftones ihre ursprünglich für 2020 angesetzten Deutschland-Konzerte nach. Auch bei Rock Am Ring / Rock Im Park 2021 gehen sie an den Start:

11.-13.06.21 Rock am Ring/Rock im Park

28.06.21 Hamburg, Grosse Freiheit 36

29.06.21 Berlin, Columbiahalle

