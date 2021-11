Deine Cousine in der Hamburger Fabrik am 29.12.2021 (Vorbericht)

Eventname: Deine Cousine Live 2021

Band: Deine Cousine

Ort: Fabrik (Hamburg, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 29.12.2021

Genre: Punk / Rock / Deutschrock

Viele von euch werden sie in den letzten Jahren als Support für Wirtz oder Udo Lindenberg gesehen haben.

Nachdem die Konzerte von Ina Bredehorn und ihrer Band Deine Cousine der Pandemie zum Opfer gefallen sind oder verschoben wurden, wird nun auch noch die Location für das diesjährige Abschlusskonzert 2021 geändert.

Da in der geplanten Markthalle bis auf Weiteres keine Konzerte stattfinden (es wird obdachlosen Menschen ein Ort gegeben, damit sie nicht auf der Straße frieren müssen), findet das Konzert nun in der Fabrik statt.

Somit treffen sich Fans und Freunde nun zum feiern, tanzen, grölen und schwitzen einfach in der geänderten Location.

Da nun so viele Konzerte verschoben, geändert und gewechselt sind, hier eine Übersicht über die gültigen Tickets:

Gültigkeit besitzen alle bereits erworbenen Tickets für die vorherigen Termine / Clubs:

04.12.21 Große Freiheit 36

29.12.21 Markthalle

Die Show findet unter den aktuell in Hamburg geltenden Coronabestimmungen und im 2G-Modell (Zutritt für geimpfte und genesene Personen) statt:

Mittwoch, 29.12.2021

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Fabrik

Barner Straße 63

22765 Hamburg

Für weitere Fragen wendet euch bitte an den Veranstalter Hamburg Konzerte. Für Ticketrückgaben wendet euch bitte an euren jeweiligen Ticketanbieter. Die Durchführung im 2G-Model ist aktuell in Hamburg die einzige Möglichkeit das Konzert zu spielen. Kein 2G würde kein Konzert bedeuten.