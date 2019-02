Delain: kündigen Shows in Deutschland für den Herbst an

Delain kehren im Herbst für 7 Konzerte nach Deutschland zurück. Die niederländischen Symphonic-Metaller um Frontfrau Charlotte Wessels werden ihr ebenfalls für den Herbst angekündigtes sechstes Studioalbum im Gepäck haben.

Delain kommentieren: „Wir sind schon ganz aufgeregt im Herbst mit unserer ‚Masters Of Destiny Tour‘ nach Deutschland zurückzukommen“, erklären die Niederländer. „Wir werden unseren Nachbarn einen ausführlichen Besuch abstatten und in Bochum, Karlsruhe, München, Berlin, Hamburg, Hannover und Aschaffenburg auftreten. Hoffentlich sehen wir viele von euch deutschen Delainern auf der Tour! Wir bringen euch neue Songs mit und ihr kommt mir der tollen Energie, die wir von euch gewohnt sind. Wir freuen uns auf euch!“

Delain wurden im Jahr 2002 in der niederländischen Stadt Zwolle von Keyboarder Martijn Westerholt gegründet, der aufgrund einer längeren Erkrankung bei seinen Landsleuten von Within Temptation ausgestiegen war. Mit dem jungen Gesangstalent Charlotte Wessels fand er die perfekte musikalische Partnerin und schon das Debütalbum Lucidity sorgte international für Furore. Mit jedem neuen Studiowerk wuchs die Zahl ihrer Anhänger und ebenso die Positionierungen in den Charts. Die Niederländer waren sowohl mit Größen wie Nightwish, Sabaton und Within Temptation unterwegs, als auch als Headliner in stetig größeren Hallen auf Tour. Mittlerweile haben Delain auch bei sämtlichen großen Metal-Festivals, wie beispielsweise dem Wacken Open Air und Download Festival, gespielt. Aktuell haben Delain am 22. Februar ein Live-Album unter dem Titel Hunter´s Moon über Napalm Records veröffentlicht.

19 NOV 2019 Bochum (DE) Zeche

22 NOV 2019 Karlsruhe (DE) Substage

28 NOV 2019 München (DE) Backstage

29 NOV 2019 Berlin (DE) Lido

01 DEZ 2019 Hamburg (DE) Gruenspan

03 DEZ 2019 Hannover (DE) Musikzentrum

04 DEZ 2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

