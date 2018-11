Das Line Up der nächsten Ausgabe des Delta Metal Meeting, das am 13. April 2019 im Mannheimer MS Connexion Complex stattfindet, steht nun komplett. Frisch bestätigt sind die Finnen von Battle Beast, sowie Arion und Air Raid.

Damit sieht die illustre Runde wie folgt aus:

Battle Beast

Vicious Rumors

Double Crush Syndrome

Ram

Arion

Air Raid

Sie zählen derzeit zu den gefragtesten jungen Bands: Überaus erfolgreiche Headlinetouren durch Europa, Konzerte in Russland und Asien, Nordamerikatourneen als Support von Größen wie Sabaton, Kamelot, Delain und Leaves’ Eyes sowie zahlreiche Festivalauftritte in aller Welt: Die finnischen Heavy Metaller Battle Beast sind derzeit international aufstrebend. Für 2019, passend zur Show beim Delta Metal Meeting, steht ein neues Album ins Haus, zu dem Frontbiest Noora Louhimo kommentiert: „Das Battle Beast hat sich ein schillerndes neues Aussehen verpasst, das wir euch voller Stolz vorstellen möchten. Mit unseren neuen Songs, die theatralischer und mächtiger als jemals zuvor sind, werden wir unsere Fans in brandneue, ungeahnte Höhen katapultieren, sowohl emotional als auch musikalisch. Dieses kommende Kapitel müsst Ihr einfach live erleben!“

Arion stammen ebenfalls aus Finnland und stehen für symphonischen Metal. Die Band debütierte erst 2013 und zählen mit ihren Anfang 20 zum jüngsten und hoffnungsvollsten, was die Szene zu bieten hat. Und auch mit Air Raid komplettieren Skandinavier das Line Up. Sie sind sozusagen die schwedische Antwort auf den NWOBHM und verleihen traditionellem Metal neuen Spirit.

Erneut kooperieren die Veranstalter auch mit der Metalbörse, die vor Ort ihre raritätenreichen Verkaufsstände aufschlagen und sich – darüber hinaus – um den Versand der beliebten Hardticket/Shirt-Festival- Pakete kümmern wird.

Rock – und Metal-Events haben in Mannheim Tradition. In den 80ern tat sich die Metropole als erster Austragungsort des Monsters Of Rock hervor, der ersten Rock-Großveranstaltung seiner Art auf deutschem Boden. Der Zeitgeist hat sich seitdem verändert: während sich die großen Massenveranstaltungen mit unnahbaren Riesen-Stars zunehmend nicht mehr ganz so leicht tun , präferiert insbesondere die Metal-Szene zunehmend familiäre Atmosphäre und Klasse statt Masse in der Bandauswahl.

Anstatt 120 Bands auf fünf Bühnen, einem unübersichtlichen Gelände mit vielem, was man eigentlich gar nicht braucht, mit Stress und dem Gefühl, für viel Geld auch nicht mehr erlebt zu haben, konzentriert sich das Delta Metal Meeting lieber aufs Wesentliche: eine Bühne, eine sorgfältige Auswahl an Bands, ein familiäres Gelände, einen hochwertigen Metal-Markt mit hochkarätiger CD-Börse, einer qualitativ anspruchsvolleren Food Area und genügend Platz für Chill Out.

