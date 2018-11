Mit zusammengerechnet 450 Wochen sind Santiano die am längsten in den deutschen Charts platzierte Band der vergangenen fünf Jahre. Wenige Wochen vor dem Beginn ihrer großen Arena-Tournee Im Auge des Sturms – Live 2018 im Frühjahr 2018 wurden in einigen Städten die Tickets knapp. Aber es ist Land in Sicht! Für den Herbst 2018 sind weitere Live-Termine angekündigt.

Santiano – Im Auge des Sturms – Live 2018 – Zusatztermine

29.11.2018 Dortmund Westfalenhalle 1

30.11.2018 Oldenburg Gr. EWE Arena

01.12.2018 Lingen Emsland Arena

02.12.2018 Leipzig Arena

04.12.2018 Schwerin Sport- u. Kongresshalle

05.12.2018 Hannover TUI-Arena

06.12.2018 Chemnitz Chemnitz Arena

08.12.2018 Braunschweig Volkswagen Halle

09.12.2018 Bielefeld Seidensticker Halle

10.12.2018 Ludwigsburg MHP Arena

11.12.2018 CH-Zürich Hallenstadion

