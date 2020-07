Demon Head: unterzeichnen weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freuen sich darauf, die Dänen von Demon Head mit einem weltweiten Deal ausgestattet zu haben!

Eigentlich sind ihnen verallgemeinernde Begriffe zuwider, dennoch haben sich Demon Head dazu hinreißen lassen, ihre Musik passenderweise als „Diabolic Rock“ zu umschreiben. Der Debüt Longplayer der Quintetts Ride The Wilderness (2015) ist ein jugendliches und hungriges Abenteuer, das den grenzenlosen Mut der klassischen Rockmusik aufzeigt; Auf Thunder On The Fields (2017) wandten sie sich weiter den seltsamen und finsteren Klängen des Lebens zu, eine Tendenz, welche sie auf Hellfire Ocean Void (2019) weiter verfolgten und mit Gothicelementen und andersartig klingendem Songwriting und einer entsprechenden Produktion komplettierten. Fans der Band können vom vierten Album Demon Heads – welches Anfang 2021 via Metal Blade Records erscheint – erwarten, dass die Band diesen akustischen Pfad weiter begeht.

Die Band selbst kommentiert die Zusammenarbeit wie Folgt: „Die Ansätze entfalten sich. Unvergessene Versprechen von Freundschaft und Hingabe tragen süße, süße Früchte. Wir sind nichts als aufgeregt und voller Hoffnung, einen so einflussreichen und willigen Partner wie Metal Blade Records gefunden zu haben. Niemand weiß, zu was das führen wird.

Demon Head„

Weitere Infos zu Demon Head in Kürze!

Demon Head line up:

Mikkel Sander Fuglsang – Bass

Birk Gjerlufsen Nielsen – Guitars

Marcus Ferreira Larsen – Vocals

Thor Gjerlufsen Nielsen – Guitars

Jeppe Wittus – Drums

