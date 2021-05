Despising Age: Details zum neuen Album „Belligerent“

Die Schweizer Death Metal Band Despising Age freut sich bekannt zu geben, dass ihr Album Belligerent am 5. Juni über Planet K Records veröffentlicht wird. Das Album kann bereits als Jewel Case und digitaler Download im Bandcamp-Profil des Labels vorbestellt werden.

Das neue Album von Despising Age beschäftigt sich mit Themen wie Hass, Nihilismus und Menschenfeindlichkeit.

Das Konzept von „kriegerisch“ (Belligerent) wird in jedem Lied in einer anderen Form als Katastrophe, Mord oder oft psychologisch dominantes Ereignis beschrieben.

Andere Songs beziehen sich stattdessen auf das Thema der Gleichgültigkeit gegenüber einer sterbenden Welt oder die prägende Wirkung von Social Media auf schwache Köpfe, die die Realität nicht von allem unterscheiden können, was falsch ist.

Despising Age begannen mit Death Metal, der von der Florida-Szene der alten Schule von der 90er inspiriert war und den Ehrgeiz pflegte, sich mit jeder neuen Veröffentlichung weiterzuentwickeln. Mit Belligerent präsentiert die Band eine CD voller Blastbeat und Death Metal mit Thrash Metal Hintergrund.

Belligerent wurde von Jack Demon in Brainscan Studio aufgenommen, gemischt und gemastert von Stefano Morabito in 16th Cellar Studio. Das Artwork ist von Mauro Mazzara (M2 Illustration).

Für Fans von Suffocation, Malevolent Creation und Monstrosity.

Belligerent Tracklist:

1. Redemption Though Enucleation

2. Deterioration

3. In Agony’s Clutches

4. Where Repulsion Takes Form

5. (Once Was A) Dormant Catastrophe

6. An Overgrowth Of Terror

7. Suicidal Pandemia

8. Endangered

9. Tomorrow Comes Bleeding

10. MLD

Line-Up:

Russel Knobel – Gesang, Gitarre

David Pizzuti – Gitarre

Paride Casu – Bass

Alessandro Caruso – Schlagzeug

Despising Age online:

https://www.facebook.com/despising.age

https://www.instagram.com/despisingage/