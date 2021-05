Plaguestorm: veröffentlicht neues Lyric-Video

Der argentinische Melodic Death Metal Solo-Künstler Plaguestorm wird am 4. Juni 2021 sein neues Studioalbum, mit dem Titel Purifying Fire, auf Noble Demon veröffentlichen.

Gegründet von Sebastián Pastor im Jahr 2014 und mit aktuell zwei Veröffentlichungen, welche von der Szene, wie auch von Magazinen und spezialisierten Zines, gut aufgenommen wurden (musikalische Gäste waren u.a. Björn Strid / Soilwork, Mikael Sehlin / Engel, Fabio Bartoletti / Fleshgod Apocalypse und mehr), steht Sebastián Pastor nun kurz vor der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums. Mit einer breiten Palette an wütendem und rasendem Melodic Death Metal, bietet Purifying Fire neun brandneue Tracks voller Zorn und Traurigkeit und ist das wohl reifste Album, welches Pastor bisher geschaffen hat.

Nach der bereits veröffentlichten Single Evolution Towards The Edge, gibt es mit dem Lyric-Video zum Titeltrack der Platte nun einen weiteren Vorgeschmack auf Plaguestorms bald erscheinendes Album.

„Der Titelsong zum Album ist ein Track voller Rhythmuswechseln und Melodien. Es ist ein schneller, aggressiver, aber auch sehr emotionaler Song, mit melancholischen Melodien und cleanen Stimmen. Im Text geht es um die Brände, die in den letzten Jahren in vielen Teilen der Welt entstanden sind. Manchmal denke ich, dass diejenigen, die diese großen Brände verursachen, alles brennen lassen. Manche Menschen verstehen nicht, dass ihr eigenes Handeln kontraproduktiv für uns selbst ist. Jenseits aller Schäden setzt sich die Natur immer durch.“ kommentiert Sebastián Pastor.

Wie bei seinen früheren Veröffentlichungen war Sebastián Pastor auf Purifying Fire für das Komponieren und Schreiben aller Texte und der Musik verantwortlich (sowie für die Aufnahmen der akustischen und elektrischen Gitarren, des Basses, des Schlagzeugs und der Keyboards/Synthesizer/Streicher), während der Gesang von Mikael Sehlin (Engel) stammt. Für die Gitarrensoli bekam Plaguestorm die Unterstützung von Diego Martinez, wie auch Pablo Roman, und ein wunderbares Orchesterarrangement für den Song Purifying Fire stammt von Sebastián Nuñez Szymanski.

Purifying Fire Tracklist:

01. Evolution Towards The Edge

02. Back To Zero

03. Purifying Fire

04. Never Learn

05. You Against The World

06. Close To Nowhere

07. No Farewell

08. Blind And Weak

09. Burning Paradise

Plaguestorm ist:

Sebastián Pastor: Guitars/Bass/Drum Programming/Music/Lyrics/Mix/Mastering

Info:

https://www.facebook.com/plaguestormarg/

http://nobledemon.com