Destruction – Born To Thrash (Live In Germany)

Artist: Destruction

Herkunft: Weil am Rhein, Deutschland

Album: Born To Thrash (Live In Germany)

Spiellänge: 53:13 Minuten

Genre: Thrash Metal

Release: 08.05.2020 (Digital), 17.07.2020 (CD/Vinyl)

Label: Nuclear Blast Records

Links: https://www.destruction.de/

https://www.facebook.com/destruction

Bandmitglieder:

Gesang und Bassgitarre – Marcel „Schmier“ Schirmer

Gitarre – Damir Eskić

Gitarre – Michael „Mike“ Sifringer

Schlagzeug – Randy Black

Tracklist:

Curse The Gods Nailed To The Cross Born To Perish Mad Butcher Life Without Sense Betrayal Total Desaster The Butcher Strikes Back Thrash Till Death Bestial Invasion

Eigentlich starte ich immer mit ein wenig Geschichte zur Band. Wir hatten im Februar zur Tour von Destruction eine Kolumne bzgl. 20 Jahre All Hell Breaks Loose (Klick), wo natürlich auch die Entstehung und die Geschichte von Schmier und Co. gewürdigt wurde.

So können wir uns gleich der Musik widmen. Die Scheibe beinhaltet den kompletten Mitschnitt des Auftritts auf dem Party.San 2019 (Klick). Der Auftritt war einem Tag nach dem Release (09.08.2019) des letzten Langeisens Born To Perish. So sind auf der Setlist mit Betrayal und dem Titeltrack auch zwei Nummern des 2019er Werks zu hören. Ansonsten gibt es eine Best Of Auswahl, angefangen mit Curse The Gods (Eternal Devastation, 1986) und endend natürlich mit Bestial Invasion (Infernal Overkill, 1985). Bei einer Band mit einer derartig langen Historie wird man immer das eine oder andere Stück vermissen. Im Gegensatz zu der Born To Perish Headliner Tour wurde auf dem Party.San Total Desaster gespielt, was ich persönlich beim Auftritt in Hamburg in diesem Jahr sehr vermisste.

Dass man als Quartett unterwegs ist und sich Damir Eskić als Verstärkung geholt hat, ist ein weiterer positiver Aspekt. Die Arbeit an den Saiten liegt nun auf zwei Schultern und macht sich meines Erachtens im Sound hervorragend bemerkbar. Dazu ist die Stimmung auf dem Livealbum sehr gut eingefangen. Die Kommunikation zwischen Schmier und Publikum wird transportiert und gibt dem Hörer in der aktuell konzertfreien Zeit zumindest ein Konzertfeeling aus der Konserve. Ansonsten liefern Destruction genau das, was auf dem Album steht. Born To Thrash (Live In Germany) – ohne Schnickschnack ballert sich die Scheibe Track für Track durch mein Büro.

Aktuell ist das Album nur digital erhältlich. Anhänger von Hardware müssen sich noch bis zum 17.07. gedulden.