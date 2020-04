Destruction: werdet Teil des neuen Live Albums „Born To Thrash – Live In Germany“

Im vergangenen Jahr spielten Destruction eine atemberaubend gute Show auf dem deutschen Party.San Festival. Zum Glück für all jene, die nicht Zeuge dieser Livedemonstration werden konnten, nahmen die Thrash Heroen diese Metalparty auf – und gerade jetzt, wo die Covid-19 Pandemie die Liveindustrie beschneidet und verkrüppelt, ist die Zeit gekommen, um diese Erinnerung einer großartigen Zeit zu teilen: Destruction veröffentlichen ihr Live Album Born To Thrash – Live In Germany als digitale Version am 8. Mai!

Doch damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht: Um diese Erinnerung zu einem Juwel für all ihre treuen Fans zu machen, launcht die Band heute eine interaktive Weltkarte, auf welcher sich Konzertbesucher eintragen und den Ort ihres erstes Destruction Konzerts markieren können.

Zur Karte geht es hier entlang:http://nblast.de/Destruction-WorldMap

Die einzigartige Karte, welche auf diesem Weg entsteht, wird Teil des Albums werden. Jeder, der an dieser Aktion teilnimmt, wird mit seinem Namen auf einem Poster verewigt werden, welches Teil der physischen Version des Albums ist. Bis zum 24. April können Fans mitmachen. Diese Version erscheint am 17. Juli als CD und Vinyl – streng limitiert und definitiv ein besonderes Sammlerstück!

Sänger und Bassist Schmier dazu:

„Wir haben diese besondere Show am Releasewochenende unseres Born To Perish Albums im vergangenen Jahr aufgenommen. Wir hatten diese sehr spontane Idee, ein Live Album in diesen schwierigen Zeiten aufzunehmen, in welcher Fans ebenso wie wir Bands uns nach Konzerten sehnen. Dies wird uns hoffentlich dabei helfen, die Motivation aufrecht zu erhalten, uns ein wenig Freude zu bereiten und großartige Erinnerungen zurückzubringen.

Das hier ist ebenso das erste Livealbum von Destruction als Quartett seit dem legendären Live Without Sense album. Das aktuelle Line Up ist das stärkste Lineup, welches wir je hatten, – und das zeigt sich natürlich am besten auf der Bühne!

Wir haben das Album mit Ecken und Kanten belassen und damit authentisch gehalten und hoffen, dass unsere Fans diese atmosphärische Highlight unserer letzten Konzertsaison genauso genießen werden, wie wir es auf der Bühne getan haben!“

Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)