Devin Townsend: präsentiert Video zu „Call Of The Void“, der zweiten Single aus „Lightwork“

Devin Townsend hat kürzlich sein neues Album Lightwork angekündigt, das am 28. Oktober 2022 erscheinen wird. Nach monatelanger harter Arbeit an der Fertigstellung des Albums und einer ausgedehnten Europatournee, die auch zwei Abende in der Londoner Royal Albert Hall beinhaltete, freut er sich sehr, weitere neue Musik aus seinem mit Spannung erwarteten Studioalbum zu veröffentlichen.

Am 27. September stellte er das Video zu Call Of The Void vor, dem zweiten Song des Albums. Es setzt die Geschichte fort, die mit dem Clip zu Moonpeople begann, und wurde wieder von Devin selbst erstellt:

Devin kommentiert: „Das Konzept des Songs basiert auf dem Call Of The Void als Analogie für aufdringliche Gedanken. Ich hörte den Begriff zum ersten Mal, als er die Versuchung beschrieb, sich beim Autofahren über die Klippe zu stürzen“… oder die Hand ins Feuer zu legen, wenn man weiß, dass man sich verbrennen wird“ usw… Gedanken, von denen man weiß, dass sie falsch sind, von denen man aber befürchtet, dass man nicht in der Lage sein wird, die Impulse zu kontrollieren, um sie zu verleugnen. Der Punkt ist: Ich habe das Gefühl, dass wir oft eine Wahl haben, und der Versuch, dies nicht aus den Augen zu verlieren, war für mich in den letzten schwierigen Zeiten sehr wichtig.

Was das Visuelle betrifft:

Während der ganzen Zeit des Lockdowns habe ich mich in die „Cabview-Zugfahrten“ verliebt, die „Railway Cowgirl“ und andere auf YouTube gepostet hat. Im Grunde handelt es sich dabei oft um vollständige Reisen in der ersten Person zu kalten und weit entfernten Orten, weit weg vom Chaos der Welt, mit einem Gefühl von konstantem Schwung, das mich wirklich beruhigte. Vielleicht hat mich die Tatsache, dass ich so viele Jahre auf Tournee war, dazu gebracht, sie mir während des Einschlusses anzusehen, aber auf jeden Fall habe ich mit dem Schreiben begonnen, während die Videos im Hintergrund im Studio liefen, und so dachte ich, dass es für dieses Video angemessen wäre.

(Vielen Dank an ‚Railway Cowgirl‚ für die Erlaubnis, diese Clips zu verwenden. Wenn ihr beim Betrachten dieses Videos Gefallen an den Aufnahmen finden, besucht bitte ihren YouTube-Kanal und seht Sie euch all ihre wunderbaren Inhalte an).

Was die „Geschichte“ dieser drei Videos angeht, so befindet sich die Figur jetzt im Zug, der zum Leuchtturm fährt.

Das war’s also … Song zwei. Es geht darum, sich nicht vom Chaos der Welt erschüttern zu lassen. Wir versuchen, in unserer Mitte ruhig zu bleiben und das alles zu überstehen.

Passt auf euch auf =)

Dev“

Stream des Tracks und Vorbestellung von Lightwork hier: https://devin-townsend.lnk.to/Lightwork

Nach ein paar außergewöhnlich langen Jahren voller persönlicher Veränderungen und nahezu manischer kreativer Aktivitäten veröffentlicht der kanadische Musiker Devin Townsend 2019 den Nachfolger seines vielbeachteten Albums Empath in Form seines neuen Albums: Lightwork. Zusammengestellt aus einer Flut von Material, das während der Pandemie geschrieben wurde, repräsentiert Lightwork (und sein Begleitalbum mit B-Seiten und Demos; Nightwork) Devin in dieser Phase seines Lebens, nach der Pandemie, und seine Reflexionen über das, was er (und viele von uns) alle durchgemacht haben.

Für Lightwork beschloss Devin, zu sehen, was passieren würde, wenn er einen Produzenten einbeziehen würde (ein Experiment, das er schon seit einiger Zeit gerne ausprobieren wollte), um die Auswahl des Materials zu unterstützen. Er entschied sich für seinen langjährigen Freund GGGarth (Richardson), um diese Idee in die Tat umzusetzen, und nach einem schwierigen (aber wunderbaren) Prozess wurde das nächste Devin-Album fertiggestellt.

Der Name Lightwork steht für die Musik und das Schaffen von Musik als eine Art ‚Licht in der Dunkelheit‘, während man versucht, die scheinbar endlosen Herausforderungen zu meistern, die das Leben oft bereithält. Wenn es keinen Ausweg mehr zu geben scheint oder eine Situation unüberwindbar erscheint, wurde die Verbindung zur Musik, zur Familie und zur Kreativität zu einem Licht in der Dunkelheit, das in diesem wunderbaren Album mündete.

Lightwork, dessen Artwork von Travis Smith stammt, erscheint in verschiedenen Editionen, darunter ein limitiertes Deluxe Orange 3LP+2CD+Blu-ray Box-Set, das sowohl Lightwork als auch das dazugehörige Album Nightwork auf CD und Vinyl enthält, sowie eine Blu-ray mit 5.1 Surround Sound, Albumkommentar und Bildmaterial, Art-Cards und ein umfangreiches, klebegebundenes Booklet, alles in einer Box mit aufklappbarem Deckel. Außerdem wird es ein limitiertes 2CD+Blu-ray Artbook, ein limitiertes 2CD Digipak, eine Gatefold 180g 2LP+CD, ein Standard CD Jewelcase und ein digitales Album geben.

Devin wird Anfang 2023 auf eine europäische Headline-Tournee gehen. Die vollständige Liste der Termine findet ihr hier:

Weitere Informationen zu Lightworks werden in den kommenden Monaten folgen.

Devin Townsend online:

http://www.hevydevy.com

http://www.facebook.com/dvntownsend

https://www.instagram.com/dvntownsend/