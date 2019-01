Für Fans progressiven Metals ist die gemeinsame Tour von DGM und Tomorrow’s Eve sicherlich ein weiterer Höhepunkt des kommenden Jahres. Denn die italienische Band un d das deutsch-amerikanische Allstar-Quintett haben fünf Daten als Co-Headliner im Mai 2019 bestätigt, im Gepäck ihre beiden aktuellen Alben The Passage und Mirror Of Creation III – Project Ikaros. DMG und Tomorrow’s Eve treten in folgenden Städten auf: in Aschaffenburg am 16. Mai 2019 im Colos-Saal, in München am 17. Mai 2019 im Backstage Club, in Saarbrücken am 18. Mai 2019 im Garage Klub, in Hamburg am 25. Mai 2019 im headCRASH und in Köln am 26. Mai 2019 im MTC.

Der allgemeine Vorverkauf läuft seit dem 20. Dezember 2018. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Geschichte von DGM beginnt vor über 20 Jahren, mehrere Line-Up-Wechsel und neun Alben später zählt der italienische Fünfer zu den renommiertesten Progressive Metal-Bands der Gegenwart. Spätestens seit Sänger Mark Basile 2007 einsteigt und mit Frame 2008 der erste Klassiker der Band-Historie entsteht, sind DGM eine bekannte Szene-Größe. Besonders die vier Jahre nach Veröffentlichung des Albums nutzt die Band, um sich international einen Namen zu machen: man tourt u.a. mit den Symphony X und Pagan’s Mind durch ganz Europa, tritt auf den großen Festivals auf. 2013 erscheint mit Momentum das nächste Werk, die Touren werden länger, man spielt zum zweiten Mal auf dem US-Festival ProgPower USA; im November 2014 startet die Band aus Südeuropa ihre erste Asientour, auf der sie in Peking, Tokio, Nagoya und Osaka spielt. Mit The Passage von 2016 gelingt dem Quintett endgültig ein Album, das sich vor Leitbildern wie Dream Theater oder Symphony X nicht verstecken muss.

Im Fall von Tomorrow’s Eve kann man zu Recht von einem gelungenen Comeback sprechen, denn Mirror Of Creation III – Project Ikaros, das erste Album seit acht Jahren, wartet mit einigen Überraschungen auf: Die neue Besetzung, bestehend aus Sänger Martin LeMar (Mekong Delta, Lalu, Nachtgeschrei), den beiden Gründungsmitgliedern Gitarrist Rainer Grund und Keyboarder Oliver Schwickert sowie Bass-Legende Mike LePond (Symphony X, Ross The Boss) als auch Schlagzeuger John Macaluso (Yngwie Malmsteen, Labyrinth, Ark, TNT), hat ein Album erschaffen, das majestätischer, abwechslungsreicher und bombastischer nicht sein könnte und die Band auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen Kreativität zeigt. Bereits 1999 beweisen Tomorrow’s Eve mit ihrem Debüt The Unexpected World, dass ihr Mix aus melodiösem wie brachialen Progressive Metal zukunftsweisend ist. Auf Mirror Of Creation II – Genesis 2 schließlich ist 2006 zum ersten Mal die Stimme Martin LeMars zu vernehmen, die den Sound der Truppe bis heute prägt. Parallelen zu Szenegrößen wie Iron Maiden oder Savatage sind mehr als deutlich auszumachen, zeigt LeMar doch über die gesamte Länge seine außerordentliche Stimmvielfalt. Man merkt, Tomorrow’s Eve sind mehr als die Summe ihrer Einzelteile, denn musikalisch fusioniert eine treibende Rhythmusfraktion, feinfühlige Pianopassagen, akustische Gitarren und weitläufige musikalische Landschaften mit dem lyrischen Gedankengerüst der Werke Edgar Allen Poes. Mit Mirror Of Creation III – Project Ikaros, dem insgesamt sechsten Album, gelingt es der Band im wahren Wortsinne spielend, diesen Standard zu halten.

