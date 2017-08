Diablo Blvd: Veröffentlichen Gitarrenplaythrough zu ‚Sing From The Gallows‘

Diablo Blvd: Veröffentlichen Gitarrenplaythrough zu ‚Sing From The Gallows‘

Belgiens heißeste Band, die hymnisch-groovende Rock-/Metal-Maschine DIABLO BLVD haben erst kürzlich gleich ZWEI brandneue Musikvideos veröffentlicht! ‚Animal‘ und ‚Sing From The Gallows‘ sind die ersten beiden Singles ihres kommenden neuen Albums »Zero Hour«, das am 22. September 2017 über Nuclear Blast erscheint.

Heute veröffentlicht die Band das Gitarrenplaythrough-Video von Tim Bekaert zum Song ‚Sing From The Gallows‘ exklusiv nur auf Guitar World. Schaut das Video hier: http://www.guitarworld.com/premieres/diablo-blvd-premiere-sing-gallows-playthrough-video/31617

DIABLO BLVD Frontmann Alex Agnew kommentiert das Album: „Wir haben fast ein Jahr damit verbracht, das Album zu schreiben und uns um die Pre-Produktion zu kümmern. Die Aufnahmen selbst haben gerade mal einen Monat gedauert. Wir hatten eine genaue Vorstellung davon, wie das Album klingen sollte, und wollten uns an unsere ursprüngliche Idee halten, ein Album mit dunkler und leicht aggressiver und trotzdem stimmungsvoller Atmosphäre zu kreieren. Die Tatsache, dass wir momentan in sehr turbulenten Zeiten leben (politisch, wie auch sozial und wirtschaftlich) hat ebenfalls Einflüsse auf unseren Sound und die Lyrics genommen. Eine Jahrtausendwende bedeutet normalerweise auch Veränderung und Umbruch, doch momentan fühlt es sich eher so an, als ob unsere Welt nur den Atem anhält um sich schon bald in das Unbekannte zu stürzen. Das ist »Zero Hour«!”

Mehr zu »Zero Hour«:

‚Animal‘ [OFFICIAL MUSIC VIDEO]: https://youtu.be/envBBBgA_W0

‚Animal‘ [Drum Playthrough]: https://www.youtube.com/watch?v=J1nmuspJlio

‚Sing From The Gallows‘ [OFFICIAL MUSIC VIDEO]: https://youtu.be/Q7FbBl5aPlA

Außerdem ist »Zero Hour« bereits vorbestellbar!

Bestellt Euch das Jewelcase beim NB Mailorder: http://nblast.de/DiabloBlvdZeroHourNB

Oder die digitale Version: http://nblast.de/DiabloBlvdDigital

Hier gibt es die Gatefold LP und andere Exclusives (DIABLO BLVD Webshop): http://smarturl.it/zerohourpreorder

»Zero Hour« ist ein dunkles Groove-Monster, das elf Songs voller packender Melodien, kraftvollen Gitarrenriffs und hämmernden Schlagzeugpassagen enthält. Ihre Inspiration schöpfen DIABLO BLVD sowohl aus klassischen Metal-Acts wie TYPE O NEGATIVE, METALLICA und BLACK SABBATH, als auch aus den New Wave-Bands der 80er, wie z.B. KILLING JOKE, SISTERS OF MERCY und GANG OF FOUR. Trotzdem können sie einen eigenen, für diese dunklen Zeiten passenden und individuellen Sound vorweisen. Der perfekte Endzeit-Soundtrack!

Dies sind alle Live-Termine von DIABLO BLVD:

20.08. A Dornbirn – Conrad Sohm*

22.08. CZ Prague – Futurum*

23.08. D Leipzig – Werk2*

24.08. D Berlin – Huxley’s Neue Welt*

23.09. B Antwerp – Trix

14.10. UK Bournemouth – The Anvil

15.10. UK London – The Black Heart

17.10. CH Wetzikon – Hall of Fame

18.10. D Munich – Backstage Club

19.10. D Leipzig – Hellraiser

20.10. D Berlin – Privatclub

21.10. D Hamburg – Marx

24.10. NL Nijmegen – Merleyn

25.10. NL Amsterdam – Melkweg

26.10. D Cologne – Jungle *NEW VENUE*

27.10. D Stuttgart – Keller Klub

28.10. D Weinheim – Café Central

10.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

*Support von LIFE OF AGONY

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare