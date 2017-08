Mother´s Cake: No Rhyme No Reason Tour startet im Oktober

Mother´s Cake besuchen noch einmal die Bühnen der Bundes Republik, bevor man sich 2018 ein wenig Abstinent von der deutschen Clublandschaft zeigen will. Dafür werden sie sich selbst und die Fans um so mehr in Rage spielen!

Gerade hat die Band einen neuen Song veröffentlicht. „Obey the Machine“ ist wohl der erste politisch motivierte Song von Mother´s Cake und entstand im Studio 2 des ORF Radiokulturhaus. Yves Krismer hat gleich die alte Orgel besetzt und das Intro für den Song drauf eingespielt.

https://motherscake.bandcamp.com/track/obey-the-machine

Die Tourdaten im Herbst werden neben Deutschland, Schweiz und Österreich, auch um Belgien, Rumänien und Bulgarien erweitert. Für 2018 munkelt man von einem „Best Of Live Album“, das diesen Sommer auf diversen Festivals aufgenommen werden soll. Hier die kompletten Live Daten:

No Rhyme No Reason Tour Fall 2017

*präsentiert von Visions, Eclipsed, laut.de, Betreutes Proggen und Reservix

*12.10 DE – KULA, Konstanz

*13.10 DE – Sudhaus, Tübingen

*14.10. DE – Kammgarn, Kaiserslautern

*17.10. DE – Colos Saal, Aschaffenburg w/ Desert Mountain Tribe

*18.10. DE – Underground, Köln w/ Desert Mountain Tribe

*19.10. DE – Gleis22, Münster w/ Desert Mountain Tribe

*20.10 DE – Lila Eule, Bremen w/ Desert Mountain Tribe

*21.10. DE – Setalight Festival, Berlin

*24.10. DE – Eule, Braunschweig

*25.10. DE – Ostpol, Dresden

*26.10. DE – Kulturbahnhof, Jena w/ Parasol Caravan

*27.10. DE – B-Hof, Würzburg w/ Parasol Caravan

*28.10. DE – Club Bogaloo, Pfarrkirchen w/ Ni Sala

03.11. CH – KIFF, Aarau

04.11. AT – Nexus, Saalfelden

09.11. BE – Arlon, L´Entrepol

15.11. RO – Bucharest, Club Control

16.11. RO – Bucharest, Studio 148 w/ Marius Costache

17.11. BU – Sofia, Terminal Club

24.11. AT – Fuzzfest, ((Szene)) Wien

*01.12. DE – Backstage, München w/ Giant Ant Eater

*02.12. DE – Substage, Karlsruhe

Quelle: www.oktoberpromotion.com

